Donald Trump en « excellente santé » selon son bulletin médical

Keystone-SDA

Âgé de 78 ans, Donald Trump est en "excellente santé cognitive et physique", selon un bulletin de santé publié par la Maison Blanche dimanche, deux jours après sa première visite médicale depuis son retour au pouvoir.

3 minutes

(Keystone-ATS) « Le président Trump présente une excellente santé cognitive et physique, et est parfaitement apte à exercer les fonctions de chef d’Etat et de commandant en chef » des forces armées, conclut le bulletin médical du plus vieux président américain jamais élu, accusé pendant son premier mandat de ne pas être transparent sur sa santé.

Dès vendredi, en voyage vers la Floride après avoir passé sa visite médicale à l’hôpital militaire Walter Reed, en proche banlieue de Washington, Donald Trump avait affirmé se sentir « en pleine forme ».

Dans un compte-rendu particulièrement détaillé, le médecin de la présidence Sean Barbabella précise que Donald Trump, pesé à 101 kilogrammes, a consulté pas moins de 14 spécialistes et passé un « examen neurologique complet ». « La fonction cognitive est normale, avec un score de 30 sur 30 », rapporte-t-il.

« Je ne sais pas quoi vous dire, si ce n’est que j’ai eu toutes les bonnes réponses », avait assuré le septuagénaire républicain à propos du test cognitif vendredi.

« Le président Trump se maintient en excellente santé, et présente des fonctions cardiaques, pulmonaires et neurologiques robustes, comme son état physique général », établit son médecin.

« Son mode de vie actif contribue significativement à son bien-être », observe-t-il, en mentionnant entre autres « ses fréquentes victoires dans des tournois de golf ». Sont également consignés ses résultats sanguins – tous dans les normes affichées – et les médicaments qu’il prend pour contrôler le cholestérol.

Cicatrice

Son examen ORL note une « cicatrice sur l’oreille droite venant d’une blessure par balle », trace de la tentative d’assassinat dont Donald Trump a été la cible pendant la campagne présidentielle, quand il a été touché par un tir lors d’un meeting en juillet dernier en Pennsylvanie.

La question de la santé du président américain est devenue particulièrement sensible à la fin de la présidence de Joe Biden, qui, achevant son mandat à 82 ans, apparaissait avec une démarche de plus en plus raide et une élocution de plus en plus embrouillée, là où son adversaire donnait l’apparence d’une plus grande vigueur physique.

Donald Trump ne boit pas d’alcool et ne fume pas, mais ne cache pas son goût pour les sodas et les chaînes de fast-food.

Le milliardaire new-yorkais a souvent été accusé par ses opposants de ne pas être transparent sur sa santé, en particulier quand, pendant les derniers mois de son premier mandat, il avait été hospitalisé plusieurs jours pour une infection au Covid-19.