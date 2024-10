Echange de tirs entre Israël et le Hezbollah durant Yom Kippour

(Keystone-ATS) Le Hezbollah a tiré environ 320 projectiles depuis le Liban vers Israël durant Yom Kippour, selon l’armée israélienne. Un nouveau Casque bleu a été blessé au Sud-Liban, le cinquième en deux jours.

Aucune trêve au Proche-Orient samedi, malgré la fête juive du Yom Kippour, jour le plus sacré du judaïsme, de vendredi soir au coucher du soleil samedi. Tandis que le Hezbollah a tiré de nombreux projectiles depuis le Liban en direction d’Israël, l’armée israélienne a rétorqué en visant quelque 280 « cibles terroristes » lors d' »opérations » au Liban et dans la bande de Gaza.

Le Hezbollah a annoncé samedi avoir lancé des drones la veille contre une base militaire à Haïfa, grande ville portuaire du nord d’Israël.

Nouveau casque bleu blessé

Un nouveau Casque bleu a été blessé samedi au Sud-Liban, le cinquième en deux jours, a annoncé la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul). Il a été touché par une balle à « l’origine pas encore déterminée », alors que la Finul est sous les feux croisés d’Israël et du Hezbollah.

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a mis en garde samedi contre un conflit régional « catastrophique », alors que l’armée israélienne combat sur deux fronts: le Hezbollah libanais et le Hamas palestinien, alliés de l’Iran.

Toujours au Liban, au moins 15 personnes ont été tuées samedi dans des raids israéliens sur trois villages vers Beyrouth et sur la côte nord du pays, hors des fiefs du Hezbollah, a rapporté le ministère libanais de la Santé. Une frappe israélienne a également visé samedi soir un marché de la ville de Nabatiyeh, dans le sud du Liban, selon l’agence officielle ANI.

Plus tôt dans la journée, Israël avait ordonné aux habitants de plus de 20 villages du sud du Liban de quitter leur logement et de gagner la rive nord du fleuve Awali. Ces localités étaient déjà ciblées récemment par l’armée israélienne et beaucoup ont déjà été vidées de leur population.

Vendredi, le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a appelé l’ONU à adopter une résolution pour un « cessez-le-feu immédiat » dans les combats entre Israël et le Hezbollah.