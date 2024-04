Eclipse totale: la Lune a commencé à recouvrir le Soleil au Mexique

1 minute

(Keystone-ATS) Une rare éclipse totale a commencé lundi sur la côte ouest du Mexique, a annoncé la Nasa. Cette annonce lance le début d’un événement céleste attendu par des millions de personnes, et dont le trajet doit également traverser les Etats-Unis avant de s’achever au Canada.

De multiples rassemblements sont organisés dans ces trois pays pour admirer la Lune recouvrir le Soleil, durant quelques minutes au maximum en fonction du lieu d’observation. Au total, l’ombre de la Lune parcourra sa trajectoire au-dessus de l’Amérique en environ une heure et demie.

Les éclipses totales surviennent lorsque la Lune se place exactement entre la Terre et le Soleil, bloquant temporairement la lumière de notre étoile en plein jour. Le Soleil est environ 400 fois plus gros que la Lune, mais aussi 400 fois plus loin, et les deux astres apparaissent donc d’une taille similaire.

La prochaine éclipse totale visible aux Etats-Unis (hors Alaska) aura lieu en 2044. Avant cela, une éclipse totale aura lieu en Espagne, en 2026.