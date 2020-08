Voici un bref aperçu des nouvelles options pour que vos contributions soient davantage que des notes au bas de nos articles.

Ce contenu a été publié le 05 août 2020 - 16:00

Patrick Boehler

Né en 1984 dans le Vorarlberg, en Autriche. Études en sciences politiques, relations internationales, sinologie et journalisme à Milan, Vienne, Pékin et Hong Kong. Journaliste libre pour des médias régionaux et internationaux en Asie. Depuis 2015, Digital Editor puis Staff Writer au New York Times à Hong Kong. Depuis janvier 2019, rédacteur responsable, Audience et Innovation, chez swissinfo.ch. Plus

Jusqu’à présent, SWI swissinfo.ch publiait un article et vous aviez la possibilité de réagir en écrivant un commentaire. Nous avons vérifié vos messages et rejeté ceux qui ne respectaient pas nos directives.

Nous avons remarqué, de même que de nombreuses utilisatrices et utilisateurs, que les commentaires prennent souvent la forme d’attaques personnelles blessantes, hostiles ou discriminatoires. Nous sommes responsables de cette dynamique négative, car nous avons mis en place une structure qui encourage ce type de réactions. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons désormais changer la façon dont nous discutons avec vous.

SWI swissinfo.ch ne veut plus agir en simple modérateur anonyme de plateforme, mais rechercher un dialogue constructif afin de parvenir ensemble à mieux déterminer nos thèmes prioritaires et les sujets à approfondir. Nous voulons mieux comprendre le monde, pour vous et avec vous.

Avec quelques modifications ciblées, nous souhaitons vous offrir un espace de débats dans lequel vous pourrez être lu et entendu, où vous pourrez apporter votre expertise et votre expérience, et où vous aurez l’occasion, comme nous, d’en apprendre beaucoup plus.

Les questions en bleu

Vous verrez dorénavant apparaître les questions que nous voulons vous poser en bleu dans nos articles. Ces questions sont posées par nos journalistes spécialisés qui souhaitent discuter de certains thèmes. Nous voulons apprendre de vos expériences et analyses et utiliser davantage vos contributions dans nos articles. Nous espérons vous proposer ainsi un service supplémentaire et nous vous remercions de votre apport à l’enrichissement de notre offre d’informations.

La perspective de ces moments partagés nous réjouit. Parce que nous ne sommes pas de simples producteurs anonymes de nouvelles, mais une équipe qui souhaite améliorer les connaissances sur la Suisse et la rapprocher un peu de vous grâce à notre travail et nos échanges.

Qu’est-ce qui change?

Nous avons étudié le fonctionnement des commentaires sur des dizaines de plateformes d’informations et discuté avec leurs créateurs afin de trouver la meilleure solution pour que les débats sur SWI swissinfo.ch soient à l’avenir plus factuels, plus ciblés et plus constructifs. Nous avons décidé de restreindre les niveaux de discussion, pour permettre des réponses directes aux contributions tout en restant dans le thème.

Une autre nouveauté est l’introduction d’un bouton «J’aime», qui vous permet d’exprimer votre accord avec une contribution. Il est aussi possible de trouver en un clic les interventions les plus populaires. Vous n’êtes évidemment pas obligé de cliquer sur «J’aime» et vous pouvez à tout moment nous signaler des contenus faux ou offensants.

Pour vous permettre d’apporter vos contributions, nous avons décidé de réintroduire les enregistrements pour chaque utilisatrice et utilisateur. Ce changement, qui nous permet de respecter les normes de la SSR, notre maison-mère, nous donne la possibilité de vous contacter facilement et de suivre vos contributions. Vous pouvez vous enregistrer en suivant ce lien.

Nous nous impliquons davantage

Nous avons donc beaucoup réfléchi à la meilleure façon de développer avec vous des contacts étroits et enrichissants sur certains thèmes et nous attendons avec impatience les premiers résultats de ces nouveautés. Si vous avez des questions ou des remarques, contactez-nous à l’adresse de courriel suivante: community-feedback@swissinfo.ch

Et si vous êtes Suisse à l’étranger ou que vous vous intéressez à l’actualité quotidienne en Suisse, vous trouverez chaque jour un résumé des nouvelles du jour ainsi que les débats en cours sur notre application SWI plus en français et en allemand (cliquez ici pour la version Android, ou ici pour la version iPhone). Vous avez aussi la possibilité de nous poser des questions ou d’interroger d’autres utilisatrices et utilisateurs de l’application. Cette fonction sera bientôt disponible dans d’autres langues et sur notre site internet.

Pour toutes questions ou réactions, n’hésitez pas à nous contacter personnellement: community-feedback@swissinfo.ch