Notes de terrain de l'Antarctique

A view of the east coast of Peter I Island in the Southern Ocean.

Les régions polaires de la Terre font régulièrement parler d'elles en raison des températures record et de la fonte des glaciers et des calottes glaciaires. Il est essentiel que les scientifiques retournent régulièrement sur les mêmes sites de recherche pour suivre l'évolution du climat et ses répercussions sur les écosystèmes fragiles. Mais les chercheurs ont une autre raison de se rendre sur place: la pollution plastique croissante des océans.

Ce contenu a été publié le 24 avril 2022 - 09:00

Michele Andina Cinéaste documentaire et d’animation bernois, Michele a étudié le cinéma à la Haute école des arts de Zurich. Il travaille comme journaliste vidéo pour swissinfo.ch depuis 2004 et s’intéresse particulièrement au développement de nouveaux formats vidéos pour les appareils mobiles, combinant animation et style documentaire.

Ce printemps, Gabriel Erni Cassola et Kevin Leuenberger de l'Université de Bâle sont à bord du brise-glace allemand «Polarstern» dans l'océan Austral qui encercle l'Antarctique. Ils nous emmènent avec eux pour nous montrer leur travail de terrain via ce blog en huit épisodes. Les textes sont courts car les deux scientifiques ne disposent que de données limitées pour nous transmettre leur vécu sur place.

Gabriel Erni Cassola

Kevin Leuenberger

Les chercheurs veulent découvrir comment les animaux et les bactéries de l'Antarctique sont affectés par les microplastiques. Ils nous donneront un aperçu de leur travail, par exemple lorsqu'ils collecteront des échantillons de poissons à l'aide de filets et de pièges ou lorsqu'ils tenteront des expérimentations pour rechercher des particules de plastique. Ils nous expliqueront également comment se déroule la vie à bord d'une expédition polaire.

Nous avons d'abord contacté Gabriel et Kevin pour créer un blog vidéo pour SWI swissinfo.ch. Le problème est que les données de messagerie, qui ne peuvent être transmises que par satellite, sont strictement limitées à deux mégaoctets par passager et par jour. Un écueil parmi d’autres qui illustre la difficulté de mener des recherches à quelque 14’000 km de la Suisse.

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative