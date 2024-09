Economies de la Confédération: les cantons refusent de payer

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) Les transferts de coûts vers les cantons pour réduire les déficits de la Confédération sont inacceptables, lâche le président de la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF), Ernst Stocker. Selon lui, les mesures d’économies proposées sont douloureuses.

« La thèse, selon laquelle les cantons se portent très bien et qu’ils ont trop d’argent, n’est pas défendable », ajoute le conseiller d’Etat UDC zurichois dans un entretien diffusé par la NZZ am Sonntag. Vendredi, le Conseil fédéral a présenté un vaste programme d’allègement des dépenses, qui doit permettre d’économiser 3,6 milliards de francs par an à partir de 2027 et même 4,6 milliards de francs à partir de 2030.

M. Stocker voit d’un très mauvais œil le fait que le Conseil fédéral veuille moins contribuer à la compensation des charges entre les cantons. « Si 140 millions doivent être économisés ici, cela va déclencher de grandes discussions », avertit-il. « Nous sommes surpris que la Confédération veuille économiser à ce niveau-là. Cela bouleverse toute la structure de la péréquation financière ».

Le chef des finances du canton de Zurich s’oppose en outre fermement à la proposition visant à faire participer les cantons à l’augmentation des dépenses de l’armée. « Si une tâche est du ressort de la Confédération, c’est bien l’armée », remarque-t-il. Il estime plus judicieux d’augmenter la TVA pour financer l’armée.

M. Stocker assure soutenir l’armée, « mais on essaie maintenant de compenser les anciennes négligences avec l’argent des cantons. Nous nous y opposerons par tous les moyens ».