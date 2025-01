Encore des critiques sur les drones israéliens pour l’armée suisse

Keystone-SDA

La commande de drones israéliens ADS15 par l'armée suisse est à nouveau sous le feu des critiques. Après de multiples retards, c'est le Contrôle fédéral des finances (CDF) qui pointe une gestion du projet "insatisfaisante". Des clarifications urgentes sont nécessaires.

(Keystone-ATS) Ce projet vise à doter l’armée suisse de six drones de reconnaissance non armés. Après plusieurs retards, la Confédération a annoncé un report à fin 2026. Le CDF ne mâche pas ses mots. L’organisation et la méthodologie du projet présentent des faiblesses, écrit-il dans un audit publié mercredi.

Et de dénoncer notamment « des objectifs trop ambitieux, une planification et un pilotage lacunaires, une gestion insuffisante des risques et de la qualité ». Les prochaines étapes devraient être clarifiées « de toute urgence », selon le CDF.

Les retards sont principalement dus aux fournisseurs RUAG et Elbit, à la pandémie de COVID-19 et au conflit au Proche-Orient, selon l’Office fédéral de l’armement. Ce dernier reconnaît la nécessité d’agir, mais entend aller de l’avant comme prévu.