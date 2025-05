Enquête contre le chanteur soul Smokey Robinson accusé de viols

Keystone-SDA

Une enquête a été ouverte contre la légende américaine de la soul, Smokey Robinson, quelques jours après le dépôt d'une plainte accusant le chanteur de viols et d'agressions sexuelles. Les plaignantes sont quatre anciennes femmes de ménage.

(Keystone-ATS) Les services du shérif de Los Angeles « mènent une enquête sur les accusations criminelles visant William Robinson, alias ‘Smokey Robinson' », selon un communiqué. « L’enquête en est à ses débuts et nous n’avons pas d’autres commentaires à faire ».

Aujourd’hui âgé de 85 ans, Smokey Robinson a fait la réputation du fameux label soul « Motown » de Detroit, avec son groupe « The Miracles ». Ses titres « The Tracks of My Tears », « Ooo Baby Baby » et « The Tears of a Clown » font partie de la bande son des années 1960.

Violée pendant 12 ans

Quatre de ses anciennes femmes de ménage ont porté plainte contre lui au début mai. L’une des plaignantes explique avoir été « sexuellement harcelée, agressée et violée » pendant ses 12 années de travail auprès du chanteur, jusqu’en 2024.

Une autre dénonce sept agressions sexuelles entre mars 2023 et sa démission en février 2024. Elle explique que le chanteur la convoquait dans sa chambre dans sa villa de Los Angeles et l’accueillait en sous-vêtements avant de l’agresser, malgré son opposition.

Une autre femme de ménage affirme avoir été agressée plus de 20 fois en quatre ans. Quant à la dernière plaignante, elle assure que le chanteur a commencé à l’agresser en 2007, lorsqu’elle l’a accompagné dans une résidence secondaire à Las Vegas.

Les plaignantes ont requis l’anonymat. Leurs avocats, John Harris et Herbert Hayden, ont salué l’ouverture d’une enquête pénale.

La plainte demande au moins 50 millions de dollars de dommages et intérêts. Elle accuse aussi Frances Robinson, la femme du chanteur, d’avoir laissé faire. Au début mai, celle-ci avait déclaré à l’AFP être « aussi choquée que vous » en apprenant le dépôt de plainte.