Européennes: revers des sociaux-démocrates de Scholz en Allemagne

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Les sociaux-démocrates du chancelier allemand Scholz ont enregistré un revers aux élections européennes de dimanche, arrivant derrière les conservateurs et l’extrême droite, selon des sondages réalisés par les télévisions publiques.

Selon les enquêtes réalisées à la sortie des bureaux de vote pour ARD et ZDF, le SPD d’Olaf Scholz a obtenu 14% des suffrages, tandis que les conservateurs (CDU et CSU) sont arrivés premiers avec 29,5-30% et l’extrême droite AfD, en seconde place, avec 16,5-16%.