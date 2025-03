Eurovision: Zoë Më inteprétera le titre « Voyage » à Bâle

La Fribourgeoise Zoë Më interprétera la chanson "Voyage" lors du concours Eurovision de la chanson en mai prochain à Bâle. Son clip est désormais disponible sur Youtube et sur le site du concours.

(Keystone-ATS) La Suisse présentera une composition moins audacieuse que lors de la précédente édition avec Nemo et son titre « The Code ». « Voyage » est une ballade pop épurée portée par la voix de la chanteuse. Le titre est entièrement chanté en français. L’artiste bilingue a présenté sa chanson depuis le studio de la SRF à Leutschenbach (Zurich).

« Je chante que les fleurs sont plus belles quand on les arrose », a déclaré la musicienne après la présentation. Cela peut s’appliquer à nous, les humains, considère l’artiste de 24 ans.

Zoë Më a commencé à écrire ses propres chansons à l’âge de 10 ans. Elle chante aujourd’hui en allemand et en français. Son amour pour la langue française marque sa musicalité.

Pas billingue

La jeune femme ne vient pourtant pas d’une famille bilingue. Elle a appris le français à l’école et avec ses amis. Née à Bâle, elle a d’abord vécu en Allemagne avant de s’installer à Fribourg avec sa famille en 2009.

Ce talent pour jeter des ponts musicaux entre les cultures est récompensé à plusieurs reprises: en 2024, elle a reçu les distinctions le « SRF 3 Best Talent » et le « RTS Artiste Radar ». Son EP bilingue « Dorienne Gris » lui vaut de se produire dans des festivals comme le Montreux Jazz Festival et le Luzern Live.

En 2018, Zoë Më était membre de l’académie de La Gustav. Celle-ci encourage les jeunes talents musicaux suisses en permettant à de jeunes musiciens de suivre une formation et un perfectionnement en dehors de l’école et en cours d’emploi, comme l’a déjà fait Gjon’s Tears. Le jeune Fribourgeois avait représenté la Suisse à l’Eurovision en 2021 et a terminé à la troisième place.