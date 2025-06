Evolution préoccupante des primes d’assurance maladie dans le Jura

Keystone-SDA

Le canton du Jura n'entend pas rester sans réagir devant la hausse de primes d'assurance maladie. Il souhaite renforcer ses actions de prévention en faveur des personnes âgées pour réduire les coûts de la santé de cette catégorie d'assurés. Il veut en particulier promouvoir la médecine de premier recours..

(Keystone-ATS) La population jurassienne connait depuis quelques années des hausses de primes d’assurance maladie supérieures à la moyenne suisse. Ce phénomène s’explique par un déséquilibre persistant entre les coûts pris en charge par l’assurance maladie et les primes encaissées, notamment chez les personnes âgées.

L’analyse des données provenant des offices fédéraux met en lumière une situation préoccupante, notamment pour la population jurassienne âgée, a expliqué vendredi le canton du Jura. Le recours aux services d’urgence par cette catégorie d’âge constitue un facteur de coûts important.

Ce surcout pourrait être réduit grâce notamment à une meilleure prise en charge préalable auprès des médecins de famille, qui sont moins sollicités par les personnes âgées dans le Jura qu’ailleurs en Suisse. A l’heure actuelle, aucune donnée scientifique ne permet de comprendre cette situation particulière.

Actions entreprises

Face à cette évolution, le Département de l’économie et de la santé veut privilégier les prises en charge des personnes âgées dans les cabinets médicaux afin d’éviter si possible leur hospitalisation et encourager les réseaux de soins et les collaborations entre les prestataires de soins et les assureurs.

Un autre axe porte sur le développement de projets avec les acteurs du terrain dans le but de privilégier le maintien à domicile. L’Etat veut aussi renforcer les actions de prévention pour la population en s’appuyant sur les organisations de prévention et de promotion de la santé.

Perspectives peu réjouissantes

Les primes d’assurance maladie ont augmenté de 8,9% dans le Jura en 2025 et les perspectives pour 2026 laissent entrevoir à nouveau une augmentation du niveau des primes.