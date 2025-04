Explosion dans un port en Iran: 40 morts

Keystone-SDA

L'explosion dans le plus grand port de commerce d'Iran samedi a fait au moins quarante morts et plus d'un millier blessées, ont annoncé dimanche les autorités. Le site était toujours en proie au feu dimanche.

4 minutes

(Keystone-ATS) Le président iranien Massoud Pezeshkian a ordonné l’ouverture d’une enquête sur l’explosion dont la cause reste inconnue. Il s’est rendu dans l’après-midi sur les lieux pour exprimer sa « gratitude » aux secouristes, selon des images diffusées par la télévision publique

La déflagration, entendue à des dizaines de kilomètres à la ronde, s’est produite samedi vers midi sur un quai du port Shahid Rajaï, où transitent 85% des marchandises en Iran. Ce port stratégique est proche de la grande ville côtière de Bandar Abbas (sud), sur le détroit d’Ormuz, par où passe un cinquième de la production mondiale de pétrole, à un millier de kilomètres au sud de Téhéran.

Incendie

« Pour l’heure, 40 personnes ont perdu la vie des suites de blessures causées par l’explosion », a indiqué à la télévision Mohammad Ashouri, le responsable de la province d’Hormozgan (sud), où se trouve le port Shahid Rajaï. Un précédent bilan faisait état de 28 morts et plus d’un millier de blessés.

Le sinistre est probablement dû à un incendie dans une zone de stockage de matières dangereuses et chimiques, ont estimé les Douanes.

« Seule une zone du port (…) a été touchée par un incendie, et les opérations de chargement et de déchargement de marchandises se poursuivent normalement dans plusieurs autres zones », a déclaré la ministre du Développement urbain, Farzaneh Sadegh, selon des médias officiels. Les nombreux entrepôts du port sont répartis sur une superficie de 2400 hectares.

Perchlorate de sodium ?

Le ministère de la Défense a affirmé qu' »il n’y avait et il n’y a à l’heure actuelle aucune cargaison (…) pour le carburant militaire ou pour un usage militaire dans la zone de l’incendie ».

Le New York Times, citant une source anonyme proche des Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique de la République islamique d’Iran, avait auparavant affirmé que l’explosion avait été provoquée par du perchlorate de sodium, une substance entrant dans la composition de carburants solides pour missiles.

Dimanche en début de soirée, la télévision d’Etat a diffusé des images de l’incendie toujours en cours dans le port, où seuls les médias iraniens étaient autorisés à prendre des images.

Trois jours de deuil

Des avions et des hélicoptères sont mobilisés pour lutter contre les flammes, selon des images diffusées plus tôt par la télévision. La Russie a annoncé l’envoi de deux avions pour aider à lutter contre le feu, selon le ministère russe des Situations d’urgence.

Les autorités ont ordonné la fermeture dimanche – jour ouvré en Iran – des bureaux et établissements scolaires à Bandar Abbas, ville d’environ 650’000 habitants, alors que la fumée continue à se propager dans les environs.

Le ministère de la Santé a appelé les habitants à rester chez eux « jusqu’à nouvel ordre ». Un appel aux dons de sang a été lancé pour les blessés.

Les autorités ont décrété un jour de deuil national lundi, et trois jours à partir de dimanche dans la province d’Hormozgan, dont Bandar Abbas est le chef-lieu. La ville abrite la principale base de la marine iranienne.

Camions soufflés

La déflagration a complètement soufflé une rangée de semi-remorques, selon des images sur les réseaux sociaux dont l’AFP n’a pas pu vérifier l’authenticité. Sur d’autres images prises d’un hélicoptère, une épaisse fumée noire semble indiquer plusieurs départs de feu.

L’ONU et de nombreux pays, dont l’Arabie saoudite, le Pakistan, l’Inde, la Turquie et la Russie, ont présenté leurs condoléances à l’Iran. Le Hezbollah libanais a exprimé sa solidarité pour ce « tragique accident ».

Dans la première réaction d’un grand pays européen, l’ambassade d’Allemagne à Téhéran a publié ce message sur Instagram: « Bandar Abbas, nous sommes en deuil avec vous ».

L’explosion a coïncidé avec la tenue à Oman de pourparlers cruciaux sur le programme nucléaire de Téhéran entre l’Iran et les Etats-Unis, ennemis depuis quatre décennies.

Israël, qui soupçonne l’Iran de vouloir de doter de l’arme nucléaire comme d’autres pays occidentaux, se livre depuis des années à une guerre de l’ombre contre son ennemi juré.

Selon le Washington Post, Israël avait lancé en 2020 une cyberattaque contre le port de Shahid Rajaï. La thèse d’un sabotage n’a pour l’heure pas été évoquée par Téhéran pour l’explosion de samedi.