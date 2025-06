Fermeture provisoire de deux plages genevoises

Keystone-SDA

A Genève, les plages de Pregny-Chambésy et du Vengeron sont provisoirement fermées au public. Des bactéries fécales en trop grande quantité rendent l'eau impropre à la baignade à ces endroits, indiquent mardi les Services industriels de Genève (SIG), le département du territoire (DT) et le département de la santé et des mobilités (DSM).

(Keystone-ATS) La pollution a été causée par l’endommagement de deux conduites parallèles d’eaux usées dans un chantier en cours à proximité de l’aéroport de Genève, explique le communiqué. A la suite de cet incident, les SIG ont interrompu le pompage et le Service d’incendie et de secours (SIS) a mis en oeuvre un dispositif de dilution.

Les autorités rappellent que l’ingestion ou le contact avec de l’eau contaminée comporte des risques pour la santé. Les bactéries fécales peuvent entraîner des gastro-entérites caractérisées par des vomissements et des diarrhées ainsi que des infections de la peau. Elles peuvent également représenter un danger pour les animaux.

Le communiqué précise cependant que cet incident « affecte uniquement la baignade et nullement l’eau potable ». Cette dernière est prélevée « à une distance importante » de la zone polluée et elle « est soumise à des traitements et des contrôles rigoureux fréquents ». L’interdiction sera levée une fois la situation redevenue normale.