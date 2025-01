Feu vert du cabinet israélien à l’accord de trêve avec le Hamas

Keystone-SDA

Le cabinet de sécurité israélien a donné son feu vert vendredi à l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza,. C'est ce qu'a annoncé le cabinet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

(Keystone-ATS) Cet accord doit permettre la libération de 33 otages enlevés lors de l’attaque sans précédent du Hamas ayant déclenché les hostilités le 7 octobre 2023, en échange de plusieurs centaines de Palestiniens détenus par Israël. Il devrait initialement prendre effet dimanche midi.

« Après avoir examiné tous les aspects politiques, sécuritaires et humanitaires de l’accord proposé et considérant que celui-ci soutient la réalisation des objectifs de guerre », le cabinet de sécurité « a recommandé au gouvernement d’approuver ce projet », indique un communiqué du Bureau du Premier ministre, précisant que le conseil des ministres doit se réunir « plus tard dans la journée ».

L’accord doit en effet encore être validé par un vote en Conseil des ministres. M. Netanyahu semble assuré de remporter ce vote en dépit de l’opposition de ses partenaires d’extrême droite à l’accord.