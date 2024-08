Forte hausse de la population , du jamais vu depuis les années 1960

(Keystone-ATS) La croissance de la population a explosé en 2023. La Suisse comptait cette année 8’962’300 résidents permanents, soit 1,7% de plus qu’en 2022, du jamais vu depuis les années 1960. L’immigration et le vieillissement de la population expliquent cette hausse.

L’accroissement démographique est presque deux fois plus élevé que celui enregistré en 2022, relève l’Office fédéral de la statistique jeudi dans un communiqué, confirmant des résultats provisoires publiés en avril.

La comptabilisation de personnes venant d’Ukraine bénéficiant du permis S dans la population résidante permanente joue un grand rôle. Sans elles, la croissance de la population aurait été de 1,1% au lieu de 1,7%.

Les personnes ukrainiennes composent 2,5% de la population de nationalité étrangère et sont désormais la 9e nationalité étrangère la plus représentée en Suisse. Les autres communautés les plus représentées dans les flux migratoires vers la Suisse l’an dernier sont de nationalité allemande, suisse, française et italienne.

Forte hausse en Valais

Parmi les plus de 8,9 millions d’habitants enregistrés, 73% sont de nationalité suisse et 27% étrangère. Les immigrations ont augmenté de 37,8% et les émigrations de 1,5%, par rapport à 2022.

Le Valais a enregistré la croissance démographique la plus importante (+,2,4%), suivie par Schaffouse et Argovie (+ 2,2%). Vaud est quant à lui le canton où la population suisse a progressé le plus (+,1,2%). Le taux de croissance de la population de nationalité étrangère le plus élevé se trouve dans les cantons d’Uri, du Valais et d’Appenzell Rhodes-Intérieures.

Record d’octogénaires à Fribourg

Outre l’immigration, le vieillissement de la population joue également un rôle dans la croissance démographique record de 2023. Le nombre de seniors (65 ans ou plus) est passé à 1’730’300, contre 1’691’600 l’année précédente.

On constate une hausse dans tous les cantons, avec une progression supérieure à 3% dans les cantons de Fribourg, d’Obwald, de Schwyz, de Thurgovie et d’Uri. Le nombre d’octogénaires et même de centenaires a aussi augmenté: Fribourg, Obwald et Nidwald ont vu leur nombre de 80 ans et plus exploser avec une hausse de plus de 5%.

Le nombre de centenaires s’élevait en 2023 à 2086, soit 7,1% de plus qu’en 2022. Les femmes représentent la grande majorité de ces personnes, leur part augmentant avec l’âge.