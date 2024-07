Fourrures: tour de vis salué par les défenseurs des consommateurs

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Les organisations de consommateurs saluent la proposition d’interdire l’importation de fourrures produites dans des conditions cruelles pour les animaux. Mais elles aimeraient que les contrôles soient aussi menés dans les magasins, pas qu’à la frontière.

Cette proposition du Conseil fédéral fait partie d’un paquet d’ordonnances modifiées qui visent à davantage de transparence. La consultation s’est achevée vendredi. Les textes portent notamment sur les méthodes de production interdites en Suisse, les indications sur le pays d’origine et la reprise du règlement européen sur le vin.

La Fédération romande des consommateurs (FRC) et sa pendante alémanique saluent le fait que les modifications apporteront davantage de transparence pour les consommateurs. Une déclaration obligatoire sera notamment nécessaire pour le foie gras et pour les cuisses de grenouilles prélevés sur des animaux non étourdis, souligne la Fédération romande des consommateurs sur son site.

L’association du commerce de détail, Swiss Retail Federation, craint au contraire que les déclarations supplémentaires prévues n’entraînent un surcroît de travail considérable sans offrir de réelle valeur ajoutée pour les clients en matière de transparence.