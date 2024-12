Fréquentation des cinémas en hausse en France, « exception mondiale »

Keystone-SDA

La fréquentation des salles de cinéma en France a été "une exception mondiale" en 2024: elle a augmenté, comptant plus de 181 millions d'entrées, dont près de la moitié pour des films français, a annoncé le CNC mardi dans son bilan annuel.

2 minutes

(Keystone-ATS) Trois films tricolores cumulent près de 25 millions d’entrées: « Un p’tit truc en plus » d’Artus (en tête du box office 2024 avec 10,3 millions d’entrées), « Le Comte de Monte-Cristo » d’Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte (deuxième, 9,1 millions) et « L’Amour ouf » de Gilles Lellouche (cinquième, 4,7 millions).

« Un tel chiffre n’avait plus été atteint depuis 2011, année d »Intouchables’ (d’Olivier Nakache et Eric Toledano, NDLR) et de ‘Rien à déclarer’ (de Dany Boon, ndlr) », a commenté le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) dans un communiqué.

Au-delà de ces trois cartons, la part de marché des films français s’élève au total à 44,4% en 2024.

C’est le « meilleur niveau » depuis 2008, année de « Bienvenue chez les Ch’tis » et « Astérix aux Jeux olympiques » (45,8%), à égalité avec 2014 (année de « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? » et ses 12 millions d’entrées).

La France est ainsi une « double exception » mondiale, s’est félicité Olivier Henrard, président du CNC par intérim, sur France Inter.

D’abord, c’est « le seul pays dans lequel davantage de gens que l’an dernier ont poussé la porte d’une salle de cinéma », soit environ un million de plus, a-t-il souligné.

Ensuite, cette fréquentation « est tirée par le cinéma national », a-t-il poursuivi en référence aux 44,4% de part de marché des films tricolores.

Succès français

« En dehors des Etats-Unis (37,6%), aucun pays au monde n’approche de ce chiffre », a-t-il souligné. « Chez nos grands voisins européens, on navigue entre 15 et 25%. »

En 2024 en France, outre les trois cartons français, tous les autres films dans le top 10 sont américains: les trois dessins animés « Vice-Versa 2 » (8,3 millions d’entrées), « Vaiana 2 » (6,4 millions) et « Moi, moche et méchant 4 » (4,3 millions), ainsi que les films « Dune: deuxième partie » (4,1 millions), « Deadpool & Wolverine » (3,7 millions), « Gladiator II » (2,9 millions) et « La Planète des singes: le nouveau royaume » (2,5 millions).

Certes, globalement, la fréquentation des salles en France reste à « 12,8% en dessous de la moyenne » d’avant Covid. « Mais les derniers mois de l’année 2024, on a quasiment recollé aux chiffres d’avant la pandémie », a noté M. Henrard, en espérant que la tendance se confirme en 2025.