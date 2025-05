Fribourg: électrification et nouveau visuel des voitures de police

Keystone-SDA

L'Etat de Fribourg veut électrifier la moitié du parc de véhicules de sa police cantonale d'ici à 2030. Une voiture d'intervention électrique est en phase de test, alors que des bornes de recharge seront installées sur les sites des forces de l'ordre.

(Keystone-ATS) La mesure permettra de diminuer « sensiblement » les émissions de CO2 de l’administration cantonale, ont indiqué mardi à Granges-Paccot le président du Conseil d’Etat Jean-François Steiert, chargé de l’environnement, et son collègue Romain Collaud, chargé de la sécurité. Un nouveau visuel des véhicules sera également proposé.

La Police cantonale possède 270 véhicules, dont 95% à composante thermique. Ses collaborateurs parcourent plus de 3,3 millions de km chaque année dans le cadre de prestations, d’interventions, d’enquêtes et de prévention. Les émissions sont estimées à plus 1000 tonnes de CO2.

Soit 17% des émissions directes de l’administration cantonale. Pour financer le projet, le gouvernement avait ouvert un crédit initial de 678’400 francs pour les années 2024 et 2025.