Fribourg: bientôt la 3e édition des rencontres littéraires Textures

Keystone-SDA

Les rencontres littéraires Textures reprendront leur quartier à Fribourg du 19 au 23 février pour une troisième édition, après leur succès de 2023. Les littératures québécoises, l’écriture du comique de scène et des jeux de rôle seront à l'honneur cette année.

4 minutes

(Keystone-ATS) « Une attention aux talents émergents et de nouvelles collaborations consolident l’ADN multilingue d’un festival pleinement ancré dans le paysage littéraire suisse », a indiqué jeudi son directeur Matthieu Corpataux. En 2023, la manifestation, qui présente un budget de 180’000 francs, avait attiré plus de 4000 personnes.

Les rencontres démarreront le 19 février avec une lecture musicale de Nani, le roman « bouleversant » de Mélanie Richoz, suivie d’une performance de Romain Buffat, accompagné au son par son compère Thomas Flahaut. L’édition est resserrée cette année autour de l’Arsen’alt, la bibliothèque MEMO et de la salle du Nouveau Monde.

Coloration québécoise

Dans celle-ci, se tiendra le 22 février une grande soirée « Best of Couleurs 3 ». Au-delà, Textures accueillera notamment la multiprimée Gabriella Zalapì, les « audacieux » primo-romanciers Bastien Hauser et Lorrain Voisard (Prix Public RTS 2024) ou encore l’illustratrice fribourgeoise Fanny Dreyer, Prix suisse du livre jeunesse 2024.

L’écriture poétique sera aussi à l’honneur avec le Tessinois Fabiano Alborghetti, la Grisonne Flurina Badel ou la poétesse-performeuse belge Maud Joiret, annoncent les organisateurs. Au-delà de l’actualité littéraire d’ici, la manifestation promet une forte coloration québécoise pour sa troisième édition.

Avec la venue de Sébastien Dulude, valeur sûre en francophonie depuis Amiante, roman « âpre et délicat » d’une amitié en milieu hostile, ou de la Canado-Suisse Sophie Dora Swan, révélée par le « très beau et multiforme » Voir Montauk. « Deux voix qui mettent en lumière la vitalité des Editions La Peuplade », note le communiqué.

Jeu de rôle en exergure

La Belle Province sera aussi représentée par Vincent Brault, le plus Japonais des Montréalais qui signe avec Le fantôme de Suzoko une fable sensuelle sur l’amour et la perte, et la poétesse Mimi Haddam. Eric Plamondon, auteur du triptyque 1984, sera lu et mis en musique par trois Fribourgeois: Michel Lavoie et le duo rock Mad Song.

Après le rap et le scénario en 2023, Textures se penchera sur l’écriture du stand-up et du jeu de rôle. Les enjeux du comique à l’écrit seront personnifiés par le touche-à-tout Philippe Battaglia et l’humoriste vaudois Yoann Provenzano. Ce dernier prendra également part à une table ronde sur le thème « Ecrire pour rire ».

Le jeu de rôle trouvera lui une voix éclairée avec Isaac Pante, l’un des cofondateurs du GameLab UNIL-EPFL. L’écrivain-chercheur valaisan proposera un atelier de création de jeu de rôle et dialoguera avec Loïse Bilat et l’écrivain Bastien Roubaty autour d’un genre en vogue, à mi-chemin entre fiction interactive et jeu de société.

Prix suisses de littérature

Outre les traditionnels rendez-vous avec plusieurs futurs Prix suisses de littérature 2025 (soirée en avant-première le 20) et avec les plumes de la revue L’Épître, le festival accueillera une performance du Cabaret littéraire de Lausanne, avec Daniel Vuataz. Il célébrera les 30 ans du Prix interrégional jeunes auteurs (PIJA).

La langue des signes sera aussi à l’honneur avec une initiation assurée par Bernard Morel. Soucieuse de mettre en avant les talents émergents et les échanges linguistiques, la manifestation recevra le collectif Liesette, réunissant des étudiants de l’Institut de Bienne ainsi que Poethreesome: une lecture à trois voix et en trois langues.

Enfin, il y a une collaboration avec le festival Babel Bellinzona, qui fait écho à la carte blanche donnée au Zurich Liest festival, nouveau partenariat visant à renforcer l’ADN plurilingue de Textures. Au total, plus de 50 événements (performances, lectures musicales, rencontres-débats) viendront rythmer l’affiche 2025.