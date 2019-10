Avant que Juliane et Nici n'ouvrent le Cult, les jeunes de Scuol, un village romanche du canton des Grisons, devaient parcourir des kilomètres en voiture - même au-delà de la frontière, en Autriche - pour s'amuser un peu.

«Scuol était une ville fantôme en terme de vie nocturne», admet Juliane. En conséquence, les jeunes de la région ont lancé une pétition demandant qu'il y ait un endroit où les jeunes puissent se rencontrer et danser ou simplement boire quelques verres avec des amis. Les parents se sont également montrés favorables à l'idée de réduire le risque de conduite en état d'ébriété.

Avec un budget limité, ils ont créé de toutes pièces le très populaire Cult, qui n'est pas seulement un bar et une boîte de nuit, mais aussi une plateforme pour divers événements culturels.

Juliane et Nici affirment que tout se passe très bien et qu'ils ont reçu beaucoup de commentaires positifs, même s'ils aimeraient que certains clients adoptent un comportement moins rock'n'roll et cessent de casser des portes et du mobilier.

«Je dois dire que j'ai été très surprise de voir à quel point le club était constamment victime de vandalisme, et ceci dès le début de l’aventure», regrette Juliane.

«Je pense que cela rend la communication extrêmement importante. Nous devons être très clairs avec nos clients: ‘Hé les gars, nous faisons tout cela juste pour vous. Et ce serait génial si vous respectiez ça.’»

