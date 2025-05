Genève: trois jours d’Assises pour réfléchir au bien-vieillir

Keystone-SDA

Le canton de Genève organise de lundi à mercredi les Assises de la transition démographique. Cette initiative vise à poser les fondations de la future politique cantonale des seniors et à anticiper les enjeux liés au vieillissement de la population, avec les plus de 65 ans eux-mêmes.

2 minutes

(Keystone-ATS) Pendant trois jours, environ 70 personnes aux profils variés – seniors, représentants de collectivités publiques, membres d’associations, universitaires ou encore exerçant dans le domaine de la santé – se réuniront pour élaborer collectivement une vision stratégique et proposer des solutions concrètes, a annoncé jeudi le Département de la cohésion sociale (DCS), qui encadre l’événement.

Ce travail collaboratif se déroulera sur quatre demi-journées. Il reposera sur une méthodologie participative qui place toutes les voix sur un pied d’égalité. L’expérience de vie d’un senior y est considérée comme aussi précieuse qu’une expertise spécialisée.

L’objectif des Assises est clair: concevoir un plan d’action transversal, impliquant l’ensemble des départements de l’Etat, les communes et le secteur privé, et capable de répondre efficacement et durablement aux défis que pose le vieillissement de la population genevoise.

Car, si les personnes de plus de 65 ans représentent aujourd’hui 16% de la population genevoise, elles en constitueront environ 25% d’ici 2050. Le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus aura alors doublé.

Regards croisés

Face à cette transformation démographique, de nombreux défis émergent: renforcer la cohésion entre les générations, encourager l’entraide et la vie de proximité, améliorer l’accessibilité des logements et des espaces publics, ou encore adapter la prise en charge médico-sociale, cite le DCS.

« L’originalité de cette initiative réside dans la diversité des regards croisés. Pour la première fois à Genève, nous réunissons des acteurs très différents pour penser ensemble les enjeux du vieillissement », souligne Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat en charge du DCS.

Les Assises s’appuieront par ailleurs sur les enseignements du « panel des seniors », un dispositif d’enquête novateur mené auprès de la population âgée. Seront également pris en compte les résultats de récents groupes de discussion réunissant des aînés issus de divers horizons.