Genève: un Village du tennis sur les quais

Keystone-SDA

La Ville de Genève propose de découvrir le tennis dans un cadre unique de vendredi à dimanche. De multiples animations et initiations gratuites seront accessibles à tous au Village du tennis sur le quai Gustave-Ador, près de la Canopée, en marge du Gonet Geneva Open.

(Keystone-ATS) Des terrains éphémères de tennis et mini-tennis ont été installés pour l’occasion, de même qu’un terrain de padel, nouveauté de l’année, a annoncé la Ville jeudi dans un communiqué.

Vendredi, des initiations au tennis seront proposées sur place gratuitement. Samedi et dimanche, le public pourra assister à différents matchs d’exhibition ou participer aux séances de dédicaces avec des joueurs professionnels.

Diverses animations et jeux sont aussi au programme. « C’est une belle occasion de découvrir le tennis et des champions dans un cadre unique », rappelle Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative en charge du Département de la sécurité et des sports.