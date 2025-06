Genève: une Fête de la musique avec 500 propositions culturelles

Keystone-SDA

Rendez-vous annuel coïncidant avec le début de l'été, la Fête de la musique, à Genève, va célébrer, trois jours durant, toutes les pratiques musicales. Quelque 500 propositions culturelles gratuites sont au programme de cette 34e édition, indique mardi la Ville de Genève, qui organise la manifestation.

(Keystone-ATS) Les 20, 21 et 22 juin, concerts, spectacles, dancefloors, ateliers et pièces dansées se produiront sur les 34 scènes qui seront montées au centre-ville. Le coeur des festivités, comme d’habitude, se déroulera au parc des Bastions, qui accueillera la plupart des stands de nourriture et de boissons.

En Vielle-Ville, de nombreuses églises et des cours intérieures seront ouvertes. Une nouvelle zone s’étend, cette année, aux abords de la place de Neuve, englobant le Victoria Hall et la Haute Ecole de Musique. Des événements se tiendront également au parc La Grange, sur la scène Ella Fitzgerald et sur celle du Théâtre de l’Orangerie.

Scène locale

La programmation fera la part belle aux artistes locaux, aussi bien en matière de musiques classiques et contemporaines qu’au niveau des musiques dites actuelles. Un accent particulier sera mis sur le hip-hop, avec, en apothéose, « une battle symphonique » de danse hip-hop le dimanche, devant le Grand Théâtre.

Les organisateurs, cette année, ont aussi voulu favoriser la parité des genres. Les artistes FLINTA (femmes, lesbiennes, intersexes, non binaires, trans et agenres) et les groupes mixtes constituent les deux-tiers de la programmation, précise la Ville de Genève dans un communiqué.

Outre la Ville de Genève, sept autres communes du canton (Carouge, Bernex, Plan-les-Ouates, Confignon, Pregny-Chambésy, Versoix et Lancy) célèbrent également l’arrivée de l’été en musique.

www.fetedelamusique.ch