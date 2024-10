Givaudan progresse sur neuf mois

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le géant genevois des arômes et des parfums Givaudan a fait état jeudi d’un chiffre d’affaires en hausse sur neuf mois. La direction l’explique notamment par l’avancée des volumes de ventes sur tous les marchés et malgré les effets de change négatifs.

De janvier à septembre, les recettes du groupe ont augmenté de 7,2% à 5,6 milliards de francs, indique un communiqué jeudi.

Dans le détail, les revenus de la division Arômes ont avancé de 3,9% à 2,8 milliards sur un an. Ceux de la division Parfums ont fait de même à 2,9 milliards, soit 15,6% de plus. Tous les segments ont participé à la croissance.

La progression du groupe a été observée dans toutes les régions. En tête, l’Amérique latine a crû de 29,5% sur une base comparable, suivi de l’Europe, Afrique et Moyen-Orient (EMEA) de 13,1% et l’Asie-Pacifique avec 12,1% de plus. Les pays émergents ont davantage augmenté que les marchés matures avec une hausse respective de 20,9% et 6,6%.

La croissance organique est affichée à 13,0%, contre 2,9% à la même période de l’année dernière. Pour le premier semestre seulement, elle était de 12,0%. Et, pour le troisième trimestre de 14,1%.

Ces chiffres répondent aux attentes des analystes du consensus AWP qui visaient en moyenne des recettes de 5,59 milliards et une croissance organique de 10,4%.

Givaudan a profité d’une augmentation significative des volumes de vente sur tous ses marchés et zones géographiques, mais les effets de change négatifs ont freiné le développement du chiffre d’affaires à hauteur de 324 millions de francs, est-il expliqué.

La direction ne donne pas de perspectives chiffrées pour l’ensemble de l’exercice, mais dit tabler sur une croissance organique des ventes d’au moins 4 à 5% et un flux de trésorerie disponible d’au moins 12%.