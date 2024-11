Gonet et One Swiss Bank prévoient de fusionner à mi-2025

Les banques privées genevoises Gonet & Cie et One Swiss Bank prévoient de fusionner. L'opération devrait être finalisée d'ici au 30 juin 2025, ont indiqué les deux instituts mardi.

(Keystone-ATS) La nouvelle entité opérera sous le nom de Gonet et sera dirigée par Jean-René Lepezel, l’actuel directeur général de Gonet & Cie. La fusion verra naître « un fournisseur leader dans la gestion de fortune et la gestion d’actifs sur le marché financier helvétique », selon le communiqué.

L’entreprise fusionnée affichera une masse sous gestion d’environ 12 milliards de francs. Elle sera présente à Genève, Cologny, Lausanne, Zurich et Lugano et disposera d’unités opérationnelles aux Bahamas et à Dubaï. La fusion est soumise à l’approbation des autorités concernées.

Les actions One Swiss Bank ont été retirées de la cotation sur SIX au début de cette année et la décotation effective est intervenue le 7 mars dernier. La banque est elle-même née de l’ancienne Banque Profil de Gestion.