Grève des techniciens en radiologie médicale maintenue à Fribourg

Keystone-SDA

Les techniciens en radiologie médicale (TRM) de l'Hôpital fribourgeois (HFR) maintiennent leur grève de la semaine prochaine. La décision a été prise mercredi soir à l’unanimité de celles et ceux ayant indiqué leur intention de participer au mouvement, soit 79 TRM.

(Keystone-ATS) La décision a été annoncée jeudi par le Syndicat des services publics (SSP), très actif dans le dossier. Au passage, la grève pour exiger une revalorisation salariale est « entièrement licite », a-t-il rappelé, en estimant que toutes les conditions prévues par la Loi sur le personnel de l’Etat de Fribourg (LPers) étaient remplies.

« En particulier le fait que l’Organe de conciliation et d’arbitrage en matière de conflits collectifs de travail impliquant le personnel de l’Etat (OCA) a délivré un acte de non-conciliation, suite au refus du gouvernement fribourgeois d’ouvrir le dialogue sur les revendications des grévistes », précise le communiqué.

Service minimal

Le principal argument avancé par le Conseil d’Etat, soit l’impact sur la population, est « nul et non avenu », à partir du moment où le « service minimal », prévu par la LPers, est assuré, a encore expliqué le SSP. Ce service minimal consiste en la prise en charge des urgences et des traitements essentiels.

Pour rappel, l’exécutif cantonal a affirmé mercredi que la grève était illicite. Selon lui, le mouvement « mettrait en difficulté le fonctionnement de l’HFR et desservirait l’intérêt général des patients et de la population ». Le gouvernement a encore évoqué le caractère « disproportionné » de la démarche prévue dès lundi.

Le Conseil d’Etat s’est dit toutefois conscient de l’importance de la profession dans le système des soins fribourgeois. Il a relevé comprendre la déception des TRM de ne pas avoir obtenu de classe salariale supérieure, la grève étant causée par leur maintien en classe 17 de l’échelle des salaires du personnel de l’Etat.

Des soutiens

Le conflit remonte à la fin de l’an passé. Le gouvernement avait alors refusé une première fois la revendication d’une collocation en classe de salaire 19. Les TRM, qui sont au nombre de 93 (hors cadres), avaient saisi dans la foulée l’OCA, par l’entremise du SSP, avait indiqué ce dernier le 18 décembre.

Le mouvement a déclenché de la sympathie. Outre le SSP, il est soutenu notamment par la Fédération des associations du personnel du service public (FEDE), Unia, Syna, l’Union syndicale fribourgeoise, la section romande de l’Association suisse des techniciens en radiologie médicale (ASTRM) ainsi que les Vert-e-s.