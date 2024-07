Haut Val de Bagnes: une grande partie des évacués peuvent rentrer

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) Une grande partie des 240 personnes évacuées dans le Haut Val de Bagnes vont pouvoir retrouver leur domicile. Elles avaient dû partir de chez elles préventivement après une coulée de lave torrentielle à risque qui s’est produite mercredi dans l’après-midi.

“Presque toutes et tous les habitants du village de Champsec, évacués dans la nuit de mercredi à jeudi vont pouvoir rentrer”, indique jeudi matin à Keystone-ATS le secrétaire communal adjoint de Val de Bagnes Antoine Schaller. Sur environ 200, seuls les résidents de cinq habitations situées aux abords de la Dranse de Bagnes ne pourront pas rejoindre leur domicile.

Quant à la quarantaine de personnes vivant dans les hameaux Les Epenays et le Fregnoley, et au camping de Champsec évacuées mercredi dans l’après-midi, elles ne pourront pas non plus rentrer chez elles.