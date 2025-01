Hotelplan confiant pour l’exercice en cours

Keystone-SDA

Hotelplan, dont Migros compte toujours se défaire, a entamé l'exercice 2024/2025 en novembre dernier avec des réservations en hausse par rapport à l'an passé. Les recettes du voyagiste zurichoise se sont légèrement accrues en 2024.

(Keystone-ATS) L’entreprise créée il y a 90 ans par le fondateur de Migros explique avoir entamé « avec succès » l’exercice 2024/2025, qui court du 1er novembre au 31 octobre, grâce à des réservations supérieures à 2023/2024, selon le communiqué paru mercredi. « Nous enregistrons une situation de réservations positive », a souligné Laura Meyer, directrice générale d’Hotelplan. « Pour les vacances balnéaires et urbaines, les séjours d’expérience et les appartements de vacances, nous ressentons un attrait pour le Nord, même si les destinations méditerranéennes classiques restent les plus populaires ».

En 2023/24, l’enseigne du groupe Migros a enregistré un chiffre d’affaires de 1,78 milliard de francs, en légère hausse par rapport à l’exercice précédent (1,73 milliard), malgré « les incertitudes géopolitiques » et le « processus de vente en cours » par la maison-mère Migros. Le géant orange avait annoncé mi-janvier 1,8 milliard de francs de revenus pour sa filiale.

Dans ce contexte, Hotelplan Suisse, qui compte 82 agences de voyages, a vu ses recettes stagner à 224,8 millions de francs, après 227,7 millions, grâce notamment à « la demande accrue de voyages individuels personnalisés avec les marques spécialisées travelhouse et tourisme pour tous ».

Interhome a fait du surplace

La division Volume Tour Operating, qui regroupe les marques Hotelplan, Vacances Migros et vtours Suisse, a enregistré un chiffre d’affaires amélioré de 7% à 914,6 millions de francs.

Les recettes de la filiale d’Hotelplan au Royaume-Uni, basée à Farnborough, se sont stabilisées à 211,7 millions de livres. Elle a étendu sa présence à Brisbane et à Toronto au Canada, afin de répondre à la demande de voyages d’aventures en Australie et en Amérique du Nord.

Le spécialiste des locations de logements de vacances Interhome, dont le portefeuille compte 40’000 biens dans vingt pays, a, de son côté, vu ses revenus stagner à 389,6 millions de francs.

Quant aux spécialistes des voyages d’affaires, bta first travel, qui a ouvert un bureau à Lugano, et Finass Reisen, leur chiffre d’affaires a reculé à 15,7 millions de francs (17,0 millions).

En novembre dernier, le journal alémanique Handelszeitung faisait savoir que deux prestataires allemands, Hometogo et Dertour, ainsi que le family office d’un investisseur financier suisse, étaient en lice pour racheter Hotelplan.