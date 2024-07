Huit arrestations en Allemagne et en Suède pour des soupçons de crimes contre l’humanité en Syrie

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Les justices allemande et suédoise ont annoncé mercredi l’arrestation de huit personnes soupçonnées de crimes contre l’humanité pour le compte du régime de Bachar al-Assad durant la guerre civile en Syrie.

Dans le cadre de cette opération conjointe, cinq suspects, dont quatre membres d’une milice armée et un ex-agent des renseignements syriens, ont été arrêtés en Allemagne. Trois autres personnes ont été arrêtées en Suède.

Pour la justice allemande, les suspects “sont fortement soupçonnés d’assassinats ou de tentatives d’assassinat de civils en tant que crimes contre l’humanité et crimes de guerre” commis durant la guerre civile en Syrie déclenchée en 2011 par la répression de manifestations contre le pouvoir, selon un communiqué du parquet fédéral.

Les personnes arrêtées en Suède sont “soupçonnées d’avoir commis un crime contre l’humanité, en Syrie en 2012”, ajoute un communiqué du parquet suédois.

“Répression violente”

Parmi les suspects arrêtés en Allemagne figurent quatre apatrides d’origine palestinienne, membres d’une milice armée qui exerçait “pour le compte du régime syrien” le contrôle du quartier Al Yarmouk de Damas, la capitale syrienne, précise le parquet.

“Tous les accusés ont participé à la répression violente d’une manifestation pacifique contre le gouvernement syrien le 13 juillet 2012 à Al Yarmouk”, ajoute la même source, précisant qu’ils ont “délibérément tiré sur les manifestants”.

En outre, “des violences physiques massives, parfois répétées” ont été infligées à des civils d’Al Yarmouk entre mi-2012 et 2014 par plusieurs suspects qui sont également soupçonnés d’avoir remis aux autorités trois civils ensuite assassinés “lors d’une exécution de masse”.

Compétence universelle

Les arrestations ont été menées dans le cadre d’une coopération judiciaire entre autorités allemandes et suédoises, avec le soutien des agences Europol et Eurojust et de plusieurs pays européens.

Au nom du principe de compétence universelle – qui permet de poursuivre certains crimes graves indépendamment du lieu où ils ont été commis-, l’Allemagne a déjà jugé des Syriens pour des atrocités commises pendant la guerre civile du pays.