Immeuble effondré à La Haye: six morts, fin des recherches

Keystone-SDA

Le bilan de l'explosion et de l'incendie qui ont détruit un immeuble d'appartements à La Haye s'est élevé lundi à six morts, dont une adolescente, ont indiqué les autorités néerlandaises.

2 minutes

(Keystone-ATS) Aux premières heures de lundi, les secouristes ont extrait un sixième corps des décombres, qui se trouvait « dans la cave de l’immeuble effondré », ont déclaré les pompiers.

La police a pu identifier quatre de ces victimes : deux hommes âgés de 45 et 31 ans, une femme de 41 ans et une adolescente de 17 ans.

Quatre autres personnes sont hospitalisées, dont deux dans un état grave.

L’incendie était si intense que l’identification n’a été possible que par des tests ADN, ce qui complique encore davantage le processus.

Plus tard lundi, les pompiers ont indiqué avoir mis fin aux recherches d’éventuelles victimes restées coincées dans les décombres.

« Les services de secours n’ont pas trouvé d’autres victimes lors des recherches dans l’immeuble effondré », ont indiqué les pompiers dans un communiqué.

« Des chiens (…) ont également été déployés lors des recherches dans la partie non sécurisée de l’immeuble. Ils n’ont rien trouvé non plus. Il a alors été décidé de mettre fin aux recherches », ont’ils ajouté.

Piste criminelle

La police n’est toujours pas certaine de la cause de l’explosion, mais la procureure générale a déclaré aux journalistes dimanche qu’il existait des indications non spécifiées selon lesquelles il s’agissait d’un acte criminel.

La police souhaite particulièrement parler au conducteur d’une voiture aperçue quittant les lieux à toute vitesse à 06h15 samedi.

Une recherche détaillée d’indices sur la cause de l’explosion ne pouvait commencer que lorsque la recherche de victimes dans les décombres serait terminée, avaient déclaré les autorités.

Il n’y a cependant aucune preuve que l’immeuble abritait un laboratoire de drogue, ce qui a été la cause de précédentes explosions dans le pays, a indiqué la police.