Incendies de Los Angeles: le bilan grimpe à 16 morts

Keystone-SDA

Au moins 16 personnes ont été tuées dans les incendies qui font rage depuis mardi les banlieues de Los Angeles, a annoncé dimanche le médecin légiste du comté. Onze cadavres ont été retrouvés dans la zone ravagée par l'"Eaton Fire" près de la ville d'Altadena.

(Keystone-ATS) Les cinq autres personnes ont péri dans le « Palisades Fire », autour du quartier huppé de Pacific Palisades, ont précisé les services du médecin légiste. Les flammes ont également détruit plus de 12’000 bâtiments et plus de 15’000 hectares sont partis en fumée. Deux incendies sont toujours en cours.

Un précédent bilan faisait état de 11 morts.