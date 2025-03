Intempéries: alerte rouge en Toscane et Emilie-Romagne: évacuations

Plusieurs dizaines d'habitants ont été évacués vendredi en Toscane en raison des inondations causées par de fortes pluies ayant fait sortir de son lit le fleuve Arno, qui traverse notamment Florence et Pise.

(Keystone-ATS) Le président de la région Toscane, Eugenio Giani, a invité « tous les citoyens à la plus grande attention et prudence » face aux « pluies intenses et persistantes » et alors que l’Arno devrait atteindre son niveau maximal dans la soirée. La région a été placée en alerte météo rouge.

Près de Pise, une trentaine de personnes ont été évacuées à Montopoli Valdarno, une vingtaine d’autres à Santa Maria a Monte, ainsi qu’une cinquantaine de familles près des rives de l’Arno dans la campagne de Pise, selon la préfecture. Des dizaines d’autres ont été évacuées près de Florence.

Des équipes de pompiers ont été chargées d’assister ces personnes dont les habitations sont menacées par la crue de l’Arno.

La première ministre Giorgia Meloni a assuré sur X que « le gouvernement est au côté de la population en difficulté et garantira toute l’aide nécessaire ».

Le célèbre musée florentin des Offices, qui abrite notamment des chefs-d’oeuvre de la Renaissance, a fermé ses portes plus tôt, tout comme la cathédrale dont la coupole rouge domine la ville.

Ecole fermée

A Pise, des militaires ont disposé des sacs de sable en guise de protection sur les rives du fleuve Arno, qui traverse la ville avant de se jeter dans la mer.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le maire de Pise Michele Conti a fait état d’une « situation très complexe » et « surveillée avec attention », appelant les habitants à rester chez eux pour ne pas entraver le travail des secours.

Les écoles « seront fermées demain (samedi) comme elles l’étaient déjà aujourd’hui » vendredi, a-t-il ajouté.

Selon Eugenio Giani, des vannes et réservoirs ont été mis en service pour réduire la pression sur l’Arno.

Face à cette crise, plus de 500 pompiers et 175 véhicules sont mobilisés en Toscane, a indiqué le ministre de l’Intérieur Matteo Piantedosi. « Ils ont déjà effectué 116 interventions et 200 autres sont déjà programmées dans les prochaines heures », a-t-il précisé.

Alerte maximale

Outre les pompiers, les forces de police et les membres de la Protection civile ainsi que des volontaires sont sur le terrain pour porter secours à la population.

Bernardo Gozzini, du service météorologique toscan Consorzio Lamma, a déclaré au journal Il Corriere della Sera que 60 mm de pluie étaient tombés sur la commune de Sesto Fiorentino, qui touche Florence, entre six heures du matin et midi.

« A Florence, au mois de mars, nous avons habituellement 70 mm de précipitations totales. En pratique, c’est comme si un mois de pluie était tombé en six heures », a-t-il observé.

Les écoles, parcs et cimetières de Florence et de la ville voisine de Prato sont restés fermés vendredi.

Dans la région voisine d’Emilie-Romagne, « la première vague d’intempéries (…) est terminée et la situation des fleuves est actuellement sous contrôle », a annoncé vendredi la région dans un communiqué.

« Mais l’alerte pour les prochaines heures reste maximale en raison de l’arrivée de nouvelles intempéries », a-t-elle averti.

Plusieurs fleuves sont déjà en crue du fait des « épisodes météo très violents survenus dans la matinée », s’est inquiété le président de la région Michele de Pascale, appelant à « faire très attention du fait que le bassin concerné a connu ces dernières années plusieurs inondations ».

L’Emilie-Romagne a été touchée par des inondations catastrophiques en mai 2023 ayant entraîné la mort de 17 personnes et des milliards d’euros de dégâts.

Les scientifiques ont établi que le changement climatique causé par les activités humaines accroît les risques de catastrophes naturelles comme les inondations.