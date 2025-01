Irlande: le centriste Micheal Martin élu Premier ministre

Keystone-SDA

Le dirigeant centriste irlandais Micheal Martin a été élu jeudi Premier ministre par le Parlement. Il prendra la tête d'un gouvernement de coalition dominé par les deux grands partis de centre-droit, près de deux mois après les législatives.

2 minutes

(Keystone-ATS) Il a été élu par les parlementaires avec 95 voix en sa faveur et 76 contre. Il doit être officiellement nommé « Taoiseach » (Premier ministre en gaélique) par le président irlandais Micheal Higgins.

Ce vote, qui devait initialement avoir lieu mercredi, avait été reporté à plusieurs reprises à l’issue d’une séance chaotique. Les partis d’opposition contestaient le temps de parole accordé aux parlementaires indépendants qui soutiennent le futur gouvernement de coalition.

M. Martin, 64 ans, qui a déjà été Premier ministre entre 2020 et 2022 et était depuis lors ministre des Affaires étrangères, dirige le parti Fianna Fail arrivé en tête des élections législatives du 29 novembre dernier. Cette formation a devancé le parti nationaliste de gauche Sinn Fein et l’autre parti de centre-droit Fine Gael, à l’issue du scrutin dans ce pays de 5,4 millions d’habitants.

La campagne a été dominée par le coût de la vie, la crise du logement ainsi que la question de l’immigration.

Passation de pouvoir en 2027

Le Premier ministre sortant, Simon Harris, 38 ans, qui dirige le Fine Gael, doit être nommé vice-Premier ministre, dans le futur exécutif. Il est prévu que Micheal Martin lui cède les fonctions de chef de gouvernement en cours de législature, en novembre 2027.

Fianna Fail et Fine Gael alternent au pouvoir depuis plus d’un siècle. Ces deux partis, historiquement rivaux, avaient déjà formé une coalition gouvernementale après les dernières élections en 2020, à l’époque avec les Verts.

Faute d’obtenir la majorité au Parlement qui compte 174 sièges, ils se sont alliés cette fois avec un groupe de parlementaires indépendants. Le Sinn Fein, parti nationaliste de gauche, reste la principale formation d’opposition, avec 39 sièges.