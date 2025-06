Israël: les militants encore présents seront tous expulsés

Keystone-SDA

Les quatre militants français pro-palestiniens encore retenus en Israël, dont l'eurodéputée de gauche radicale Rima Hassan - brièvement placée à l'isolement selon une ONG - seront expulsés jeudi et vendredi, a annoncé mercredi la diplomatie française.

4 minutes

(Keystone-ATS) Le retour en France de la franco-palestinienne Rima Hassan et d’un autre ressortissant français est prévu jeudi soir à Roissy-Charles-De-Gaulle, aéroport où arriveront vendredi soir deux autres militants qui naviguaient sur le bateau, a appris l’AFP de source aéroportuaire.

« Merci à nos agents pour leur mobilisation admirable qui a permis cette issue rapide, en dépit du harcèlement et de la diffamation dont ils ont été l’objet », a écrit sur X le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot.

Une référence aux accusations du parti de gauche radicale auquel appartient Mme Hassan, La France insoumise (LFI), qui a déploré l' »inaction insupportable » des autorités françaises depuis l’arraisonnement « illégal » lundi par Israël d’un voilier vers Gaza avec 12 militants pro-palestiniens à bord.

A l’isolement

La nouvelle de l’expulsion des quatre militants a par ailleurs été accueillie avec prudence et méfiance par LFI, qui a fait de la défense de la cause palestinienne l’un de ses combats principaux et dénonce un « génocide » à Gaza.

« Il se dit que Rima Hassan et ses coéquipiers prisonniers seraient expulsés demain. (…) Pour l’instant (elle) est à l’isolement pour avoir écrit ‘Free Palestine’ sur le mur de sa cellule. On la croira libérée quand on la verra à Paris. D’ici-là on se mobilise et on méprise ses geôliers et leurs complices ici », a écrit sur X Jean-Luc Mélenchon, leader de LFI.

L’ONG israélienne de défense des droits humains Adalah a également indiqué mercredi que deux des militants pro-palestiniens arrêtés sur le voilier, dont Rima Hassan, avaient été placés à l’isolement.

Adalah a par la suite précisé que Rima Hassan avait été sortie de son isolement.

Contacté par l’AFP, le ministère des Affaires étrangères israélien n’a pas commenté ces informations.

Au total, 12 militants français, allemand, brésilien, turc, suédois, espagnol et néerlandais, dont la Suédoise Greta Thunberg, étaient partis d’Italie le 1er juin à bord d’un voilier pour « briser le blocus israélien » de Gaza, en proie à une situation humanitaire désastreuse après plus de 20 mois d’une guerre déclenchée par l’attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023 sur Israël.

La marine israélienne a arraisonné le bateau lundi matin à environ 185 kilomètres à l’ouest de la côte de Gaza.

Greta Thunberg a déjà été expulsée vers la Suède.

Quatre autres militants – une Allemande, un Turc, un Néerlandais et un Brésilien – restent maintenus dans un centre de détention à Ramla, ville à proximité de l’aéroport international Ben Gourion près de Tel-Aviv, a indiqué mercredi Adahla.

Les militants de « la Flottille pour la liberté », qui voulait notamment apporter un peu d’aide humanitaire aux habitants de la bande de Gaza, « sont rentrés illégalement en Israël » et « leur statut est un statut d’immigré illégal », avait affirmé mercredi matin l’ambassadeur israélien à Paris Joshua Zarka.

« Le but est de les mettre dans un avion vers la France le plus rapidement possible », a-t-il encore dit.

« Instrumentalisation »

Jean-Luc Mélenchon, candidat putatif à l’élection présidentielle française en 2027, a demandé sa convocation par le Quai d’Orsay.

Il en a également appelé au président de la République Emmanuel Macron, lui demandant d’intervenir pour la libération de Rima Hassan.

Le premier ministre François Bayrou a de son côté dénoncé « une instrumentalisation » de la situation à Gaza par LFI.

« Et je crois, pour vous dire le fond de ce que je pense, que ceux qui ont lancé l’assaut du 7 octobre voulaient obtenir la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui », a-t-il insisté, en faisant référence au Hamas.

Deux des six Français qui avaient été arrêtés lundi ont déjà été expulsés. L’un d’entre eux, le médecin Baptiste André, a dénoncé lors de son arrivée mardi soir à Paris des « actes de maltraitance » de la part des services de l’immigration israéliens, notamment de la « privation de sommeil.