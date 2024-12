Japon: l’ancien patron d’Olympus coupable d’achat de stupéfiants

Keystone-SDA

Un ancien patron de la société japonaise d'équipement d'optique médicaux Olympus a été reconnu coupable vendredi d'achat de stupéfiants par un tribunal de Tokyo, qui l'a condamné à une peine de prison ferme.

(Keystone-ATS) L’allemand Stefan Kaufmann a été condamné à « dix mois de prison ferme, assorti d’un sursis de trois ans » a déclaré une porte-parole du tribunal du district de Tokyo.

M. Kaufmann a acheté des drogues comme de la cocaïne et de la MDMA à trois reprises à Tokyo entre juin et novembre 2023, a rapporté le quotidien Yomiuri Shimbun, citant le jugement. Il avait pris ses fonctions en avril 2023, après avoir rejoint la branche européenne d’Olympus 20 ans auparavant, et avait intégré en 2019 le conseil d’administration du groupe.

Il a démissionné en octobre après les premières allégations d’achats de drogues illicites.

Le Japon détient une législation stricte en matière de drogues et en posséder peut entraîner une peine d’emprisonnement.