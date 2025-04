Jeudi noir à la Bourse suisse, sonnée par les droits de douane

Keystone-SDA

La Bourse suisse a passé toute la journée de jeudi dans le rouge, ne parvenant pas à s'extraire de la zone négative à la clôture, dans le sillage du chaos provoqué par l'annonce des nouveaux droits de douane américains.

(Keystone-ATS) Les importations en provenance de Suisse à destination des Etats-Unis seront taxées à hauteur de 31%, a prévenu le locataire de la Maison blanche.

Bourses, dollars et pétrole en chute libre, ruée vers les valeurs refuges, emprunts d’Etat plébiscités…, les marchés financiers ont réagi avec fracas aux hausses massives de droits de douane annoncées la veille par Donald Trump aux Etats-Unis.

A New York, le réveil a été difficile pour Wall Street qui continuait d’évoluer dans le rouge en matinée. Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq reculaient respectivement de 3,40%, 4,09% et 5,28%. Les valeurs technologiques, l’habillement et les entreprises liées au tourisme en particulier accusaient le coup.

Le gestionnaire de fortune zougois VZ considère que ce sont les Etats-Unis qui subiront les conséquences économiques les plus importantes. « L’inflation va à nouveau s’envoler, elle dépassera probablement les 4%. Non seulement les biens importés, mais aussi les biens nationaux deviendront plus chers », indique Christoph Sax, directeur des investissements.

A la Banque Lombard Odier, on estime que les nouvelles taxes à l’importation pourraient être revues à la baisse. « Bien que les annonces du président américain n’aient pas mentionné de marge de négociation, nous anticipons des efforts en vue de modérer les taux effectifs », écrivent dans un commentaire Michael Strobaek, directeur des investissements, et Samy Chaar, chef économiste.

Les économistes d’UBS sont également convaincus que les nouveaux droits de douane pourront être réduits à la suite de négociations. « Il n’est toutefois pas encore possible d’estimer l’ampleur d’une telle réduction des droits de douane et les concessions que la Suisse devrait offrir aux États-Unis en échange », indique-t-il. À court terme, l’économie suisse devrait être affectée par le nouveau régime tarifaire américain, principalement en raison du ralentissement de l’économie mondiale qui en découlera.

A Zurich, le SMI a terminé la séance en baisse de 2,45% à 12’279,48 points, avec un plus haut à 12’442,98 et un plus bas à 12’252,70. Le SLI a perdu 3,11% à 1966,07 points et le SPI a cédé 2,59% à 16’356,03 points. Sur les 30 valeurs vedettes, six ont progressé et vingt-quatre ont reculé.

Le podium du jour se compose de Swisscom (+3,7%), Nestlé (+0,9%) et Lonza (+0,9%). Givaudan (+0,9%) a également terminé dans le vert, de même que Schindler (+0,4%).

Novartis (+0,5%) a remonté la pente, après avoir passé la séance dans le rouge. Le géant pharmaceutique rhénan, peu concerné par les nouveaux droits de douane, a obtenu auprès de l’Autorité américaine du médicament (FDA) un processus d’homologation accéléré pour le Vanrafia (atrasentan), pour le traitement de la néphropathie à IgA, une maladie rénale auto-immune.

Sika (-4,5%) s’est en revanche retrouvé du côté des perdants. Le chimiste de la construction a inauguré un nouveau site de production à Quito, capitale de l’Equateur, dédié au mortier pour murs intérieurs et collage de tuiles.

Holcim (-5,1%) ne s’en est pas mieux sorti. Le géant des matériaux de construction s’est emparé d’un petit concurrent péruvien, Compañía Minera Luren.

Partners Group (-6,6%) a fini également en zone rouge. Le gestionnaire d’actifs zougois va investir plus de 120 millions d’euros (114 millions de francs) dans le fonds de continuation de Gestcompost, gestionnaire de traitement des déchets organiques basée dans la région de Saragosse, en Espagne.

UBS (-8,3%) est tombé dans le fond du classement. Le numéro un bancaire suisse a achevé l’intégration au sein d’UBS Business Solutions de l’ensemble des sociétés de services de Credit Suisse en Inde.

Kühne+Nagel (-8,5%) s’est enfoncé dans le rouge, alors que les échanges internationaux risquent de se contracter sur certaines routes maritimes.

La lanterne rouge est revenue à Logitech (-16,5%). Le fabricant de périphériques informatiques vaudois sera touché de plein fouet par les nouvelles taxes du fait de la structure de ses activités, avec une production en grande partie en Chine et une importante part des ventes aux Etats-Unis.