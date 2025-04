Jusqu’à 15 kilomètres de bouchons devant le portail nord du Gothard

Keystone-SDA

Comme ils pouvaient s'y attendre, les automobilistes ont dû prendre leur mal en patience avant de traverser le tunnel du Gothard vendredi. Au plus fort de la journée, au milieu de l'après-midi, la file de véhicules au portail nord atteignait 15 kilomètres.

2 minutes

(Keystone-ATS) Cela équivaut à une attente de près de deux heures et demie, selon le site internet du Touring Club suisse qui recommande depuis plusieurs jours l’itinéraire alternatif par l’A13 et le tunnel du San Bernardino. Jeudi déjà, les départs vers le sud avaient provoqué des embouteillages jusqu’à 11 km dès l’après-midi entre Erstfeld et Göschenen, dans le canton d’Uri..

Depuis lors le tunnel du Gothard, long de près de 17 km, a quasi toujours été rempli de véhicules dans le sens nord-sud. Alors qu’on mesurait encore une file de 7 km au portail nord jeudi en fin de soirée, il n’y a que vendredi vers 04h00 que la circulation a pu reprendre sans trop d’entrave. Et ça n’a pas duré. A 08h00 déjà, le TCS y mesurait 12 km.

L’embouteillage dans le canton d’Uri n’a cessé de s’allonger tout au long de la journée, jusque vers 16h00, quand il a commencé à refluer très progressivement. A 17h00, le TCS mesurait encore 13 km. Et les automobilistes allant en Italie n’en avaient pas encore fini: une attente jusqu’à près d’une demi-heure était encore requise à la douane de Chiasso-Brogeda.

Dans l’autre sens, le trafic est resté relativement fluide. Tout au plus le TCS a-t-il relevé 1 km de bouchon au portail sud du tunnel.

Pour les jours de Pâques, l’Office fédéral des routes table sur des bouchons et d’importantes perturbations du trafic sur l’axe nord-sud. Le TCS prévoit un « très fort trafic » au portail nord du Gothard pendant cinq jours consécutifs. La route du col du Gothard restera fermée pendant la période pascale.