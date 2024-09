Kudelski boucle la cession de Skidata au suédois Assa Abloy

(Keystone-ATS) Kudelski a finalisé la vente de son ex-activité phare Skidata, cédée au fabricant suédois de serrures Assa Abloy, indique jeudi le spécialiste vaudois du cryptage de contenus.

La transaction, dont le montant n’avait pas été dévoilé, reflète une valeur d’entreprise de 340 millions d’euros (320,3 millions de francs).

Cette cession vise à financer la dette de Kudelski et s’inscrit dans le processus de recentrage du groupe sur ses activités de base. Skidata fabrique des systèmes d’accès pour parkings, aéroports et remontées mécaniques. Kudelski avait dévoilé en février son intention de se défaire de cette activité et annoncé le nom du repreneur à fin juillet.

Au cours des 23 dernières années, Skidata est devenu un fournisseur mondial de solutions pour le stationnement, la mobilité, le sport et le divertissement, avec un chiffre d’affaires passant d’environ 95 millions d’euros en 2002 à 305 millions d’euros en 2023.