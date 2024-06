L’acteur Donald Sutherland est mort

(Keystone-ATS) Donald Sutherland, acteur éclectique notamment connu pour “Les Douze Salopards” ou son rôle de dictateur dans “Hunger Games”, est mort à l’âge de 88 ans, a annoncé jeudi son fils Kiefer Sutherland.

“C’est avec le coeur lourd que je vous annonce le décès de mon père”, a annoncé sur X le Canado-britannique, lui aussi comédien, en saluant “l’un des acteurs les plus importants de l’histoire du cinéma”.

En plus de 50 ans de carrière et quelque 200 films, Donald Sutherland s’est imposé comme un acteur caméléon, capable d’incarner aussi bien de grands méchants du cinéma, des antihéros ou des personnages romantiques. Le Canadien avait reçu un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière en 2017.

“Jamais intimidé par un rôle”

“Il n’a jamais été intimidé par un rôle, qu’il soit bon, mauvais ou laid”, a ajouté son fils. “Il aimait ce qu’il faisait et faisait ce qu’il aimait, et on ne peut rien demander de plus. Une vie bien vécue.”

Après avoir joué dans des séries britanniques cultes comme “Chapeau Melon et Bottes de Cuir”, Donald Sutherland avait obtenu son premier grand rôle en 1967 dans “Les Douze Salopards”, avec Charles Bronson. Sa silhouette longiligne, son air absent et ses sourires énigmatiques lui assurent alors charisme et singularité.

Parmi ses autres succès, on compte notamment la farce antimilitariste “M.A.S.H” (1970) et le thriller “Klute” (1971) où il incarne un détective privé à la recherche d’un tueur pervers qui menace une call-girl jouée par Jane Fonda. Fellini lui a également confié le rôle de “Casanova” en 1977.

Plus récemment, il s’était distingué en président Coriolanus Snow, le dictateur cruel de Panem, tourmenteur de Jennifer Lawrence dans “Hunger Games”.