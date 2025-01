L’ATE se battra en 2025 pour défendre les limitations à 30 km/h

Keystone-SDA

Défense du 30km/h, opposition aux économies au détriment des transports publics et du climat: l'Association transports et environnement (ATE) a présenté jeudi à Berne ses priorités pour 2025.

(Keystone-ATS) Aux niveaux fédéral et cantonal, plusieurs projets visent à contenir les limitations à 30 km/h, rappelle l’ATE. L’association se battra contre ces attaques qui vont dans la mauvaise direction, a souligné sa co-présidente Jelena Filipovic. Et de relever que la limitation de la vitesse à 30 km/h est une mesure centrale pour la protection contre le bruit. Cela améliore aussi la sécurité et aide à fluidifier le trafic.

Pour l’ATE, le Conseil fédéral ne doit pas sacrifier les transports publics dans le cadre de son programme d’allègements budgétaire. Au contraire, des investissements sont nécessaires dans ce domaine afin que la Suisse atteigne ses objectifs climatiques.

A cet effet, une taxe sur les voitures électriques ne devrait être introduite que progressivement afin de ne pas ralentir l’électrification du trafic routier.