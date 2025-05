L’Autriche remporte l’Eurovision devant Israël

Keystone-SDA

Après une soirée à rebondissements, c'est l'Autriche qui a gagné la finale du concours Eurovision de la chanson (ESC) samedi à Bâle. Elle est suivie par Israël et l'Estonie. La Suisse, après avoir été classée 2e par les jurys professionnels, termine à la 10e place.

(Keystone-ATS) A la fin, ce n’est pas la Suède qui a gagné, mais le contre-ténor autrichien JJ, de son vrai nom Johannes Pietsch, qui a ébloui avec « Wasted Love », dans une interprétation mise en valeur par un noir et blanc de studio Harcourt. C’est la première victoire autrichienne depuis 2014 et la 3e au total.

La Suède longtemps donnée gagnante a terminé au 4e rang. La France, 7e, et les Pays-Bas, 12e, font aussi moins bien que ne le prévoyaient les pronostiqueurs.

Israël, dont la prestation a été parasitée par le contexte géopolitique, finit à la 2e place. Si le jury professionnel suisse a donné 12 points à l’Italie, le public helvétique a attribué ses 12 points à Israël.

Plusieurs centaines de personnes ont défilé samedi à Bâle pour protester contre la participation de la chanteuse israélienne au concours Eurovision. La manifestation n’était pas autorisée. La police a même fait usage de balles en caoutchouc.

Vingt-six pays ont participé à la grande finale devant 6000 personnes à la halle St-Jacques et 36’000 au stade du même nom. Musique, kitsch, compétition, mur LED haute définition et beaucoup de pyrotechnie ont disputé l’attention et les votes de quelque 160 millions de téléspectateurs en Europe et au-delà.

Après les prestations des artistes, les jurys des 37 nations en compétition ont révélé leurs votes, basés sur la répétition générale qui avait eu lieu la veille. Les votes des téléspectateurs ont ensuite été combinés avec les scores des jurys. Les évaluations ont été très différentes entre le jury et le public, à l’exception du vainqueur l’Autriche.

Pas de Céline Dion

La rumeur ne faisait qu’enfler depuis des jours. La chanteuse canadienne Céline Dion est à Bâle, a confirmé le commentateur romand de l’Eurovision Jean-Marc Richard au 19h30 sur la RTS. « Mais cela ne veut pas dire qu’elle sera sur scène ». Effectivement, on ne l’aura pas vue au final sur la scène de la halle St-Jacques.

Nemo, le vainqueur de l’an dernier, a chanté « The Code » en ouverture de la finale de l’Eurovision. Dans un tout autre genre, il a interprété plus tard dans la soirée un nouveau titre: « Unexplainable ». Dans cette chanson, Nemo semblait perdu. Il a fini par arracher sa perruque en se demandant comme un mantra « where do we go ? » (« où allons-nous? »).

« Medley » des anciens chanteurs

Les spectateurs ont aussi eu droit à un « medley » des anciens chanteurs suisses à l’Eurovision: Peter, Sue & Marc ont interprété « Io senza te » (Moi sans toi) à l’Eurovision en 1981, Paola Felix avec « Cinema » (1980) et Luca Hänni et son « She got me » (2019).

Côté romand, les spectateurs ont pu écouter le Fribourgeois Gjon’s Tears, tout de blanc vêtu, chanter « Tout l’Univers », le titre qui lui avait permis de terminer à la troisième place en 2021.

Lors d’un intermède après le passage de l’Ukraine, la présentatrice Sandra Studer a arraché sa tenue et interprété « Canzone per te », une chanson qu’elle avait proposée lors de l’édition 1991 de l’Eurovision à Rome. Elle avait obtenu la cinquième place.

L’Italo-Suisse Michelle Hunziker, qui a rejoint le duo de présentatrices pour la finale, a, elle, repris un extrait de « Volare ».