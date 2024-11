L’idée d’une fusion avec le PVL divise le Centre

L'idée d'une éventuelle fusion avec les Vert'libéraux (PVL) divise les membres du parti du Centre. C'est ce qui ressort d'un récent sondage.

(Keystone-ATS) L’institut gfs.bern a réalisé un sondage représentatif en ligne à la demande du Centre, aussi bien auprès de la population que des membres du parti. Les résultats ont été présentés samedi lors d’une retraite à Thoune (BE) entre la présidence du parti et la Conférence nationale des présidents et présidentes des partis cantonaux et des associations (CNPP), a annoncé le Centre.

Une des questions les plus brûlantes concerne une collaboration plus intense avec le PVL. « L’idée d’une fusion avec le PVL divise les membres », écrit gfs.berne dans sa présentation: 43% considèrent une fusion comme une idée « très bonne » ou « plutôt bonne ». Toutefois, 45% sont « très contre » ou « plutôt contre ».

Contre la polarisation

L’enquête montre en outre qu’il existe des différences frappantes entre les membres du Centre et les électeurs en général. Ainsi, l’engagement en faveur des valeurs familiales (93%) et contre la polarisation (88%) est beaucoup plus important pour les membres du parti que pour le reste de la population.

Les membres du Centre accordent également plus d’importance aux thèmes de l’approvisionnement en électricité, de l’environnement et de la pénalisation du mariage que le reste de la population. En revanche, ils attachent moins d’importance à la baisse des primes d’assurance-maladie et aux rémunérations abusives. Enfin, les valeurs modernes et l’engagement en faveur des cantons sont également moins essentiels aux yeux des membres du parti qu’à ceux des électeurs en général.

Un 2e siège au Conseil fédéral

En ce qui concerne l’avenir de leur parti, les membres interrogés considèrent qu’il est très important de créer une meilleure présentation, allant de pair avec une publicité convaincante. Mettre l’accent sur des thèmes dans les cantons et élargir la participation numérique sont également bien accueillis. L’objectif d’un deuxième siège du Centre au Conseil fédéral est également très bien vu, avec 67% d’approbation.

Dans l’ensemble, les résultats montrent « que les valeurs et les thèmes du positionnement actuel du Centre sont largement soutenus par la base du parti et qu’ils ont un grand potentiel auprès des électrices et des électeurs », conclut le parti.

L’enquête a porté sur 2004 électeurs et 6092 membres du parti.