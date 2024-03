L’Oscar du meilleur réalisateur à Nolan pour “Oppenheimer”

(Keystone-ATS) Grandissime favori des Oscars, “Oppenheimer” a entamé sa moisson de récompenses dimanche soir en recevant ses premières statuettes. Le réalisateur du film Christopher Nolan s’est notamment adjugé l’Oscar du meilleur réalisateur.

Ce blockbuster raffiné, qui a engrangé un milliard de dollars de recettes au box-office mondial, avait fait du cinéaste américano-britannique le grandissime favori. Il s’est imposé face à Martin Scorsese (“Killers of the Flower Moon”), Justine Triet (“Anatomie d’une chute”), Yorgos Lanthimos (“Pauvres Créatures”) et Bradley Cooper (“Maestro”).

Cillian Murphy a remporté, lui, l’Oscar du meilleur acteur pour son interprétation du père de la bombe atomique dans “Oppenheimer”. L’acteur irlandais, qui prête sa fragile étrangeté au physicien ayant bouleversé l’histoire, a devancé Paul Giamatti (“Winter Break”), Bradley Cooper (“Maestro”), Jeffrey Wright (“American Fiction”) et Colman Domingo (“Rustin”).

“Oppenheimer” a également été distingué par l’Oscar du meilleur second rôle masculin pour Robert Downey Jr. Il a aussi remporté les statuettes du meilleur montage et de la meilleure photographie.