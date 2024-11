L’UE et la Suisse veulent aller de l’avant dans leurs négociations

La commission européenne reste intéressée à boucler les négociations avec la Suisse d'ici la fin de l'année, a déclaré Viola Amherd en marge de la réunion de la Communauté politique européenne (CPE) à Budapest. Mme Amherd y a rencontré notamment Ursula von der Leyen.

(Keystone-ATS) La Suisse est de son côté également « intéressée à aller de l’avant » dans les pourparlers avec l’Union européenne (UE), mais il faut que le résultat soit à la hauteur, a indiqué jeudi la présidente de la Confédération au terme de ses échanges avec son homologue de la commission européenne Ursula von der Leyen.

« Nous n’avons pas négocié (à Budapest), c’est du ressort des négociateurs en chef », a précisé Mme Amherd. Elle ne s’est pas étendue sur les points de désaccord, la libre circulation, les versements au fonds de cohésion européen et le marché de l’électricité. Elle a précisé que le Conseil fédéral avait débattu mercredi d’un mécanisme pour le fonds de cohésion, sans articuler de chiffres cependant.

Viola Amherd a aussi échangé une poignée de mains avec le secrétaire général de l’Otan Mark Rutte, qu’elle avait déjà rencontré notamment au Sommet du Bürgenstock sur l’Ukraine. « Il est toujours bon de soigner de tels contacts », a-t-elle dit.

La présidente de la Confédération a également eu un entretien en bilatéral avec le président chypriote Nikos Christodoulidis, au sujet notamment du conflit qui couve sur cette île divisée, dont le nord est occupé par la Turquie. Chypre s’est engagée à soutenir la Suisse lorsque le pays exercera la présidence tournante du conseil de l’UE en 2026.

Créée en 2022 à l’initiative du président français Emmanuel Macron, la CPE vise à renforcer les liens entre l’UE et les pays qui partagent ses valeurs sans en être membres. Cette année, 47 Etats sont conviés, ainsi que diverses institutions et organisations européennes et l’Otan. Le premier ministre hongrois Viktor Orban est l’hôte de ce sommet.