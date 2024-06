Légère embellie sur le climat de consommation en mai

(Keystone-ATS) L’appréciation des perspectives économiques et de la situation financière actuelle et à venir par la population suisse s’est marginalement relevée en mai sur un an, demeurant toutefois nettement négative.

L’indice du climat de consommation concocté par le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) s’est en effet inscrit à -38,0 points pendant le mois sous revue, contre -38,1 points en avril et -39,7 en mai 2023, témoignant d’une prudence persistante. La stagnation est ainsi attribuable à un effet de base.

Si les appréhensions pour la situation économique générale à venir sont restées stables, les regrets pour la situation financière passée et les craintes pour celle à venir s’estompent quelque peu, détaille une série de graphiques publiée lundi.

La réticence à procéder à de grandes acquisitions s’est également amenuisée, passant à -37,6 points contre -41,8 points.

Compilé sur une cadence mensuelle et non plus trimestrielle depuis février dernier, le sondage du mois de mai repose sur les réponses de 2854 personnes aux questions du Seco.