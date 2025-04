Léger recul des ventes de Ford au premier partiel

Keystone-SDA

Les ventes du constructeur automobile américain Ford ont légèrement reculé au premier trimestre, à cause d'un effet de calendrier pour les flottes de location et l'arrêt de plusieurs modèles, tout en profitant d'achats anticipés avant les droits de douane.

(Keystone-ATS) Le groupe de Dearborn (Michigan) a annoncé mardi dans un communiqué avoir vendu 501’291 véhicules au premier trimestre, soit un repli de 1,3% par rapport à la même période de 2024.

Le mois de mars a été particulièrement dynamique, a-t-il relevé.

Le cabinet spécialisé Edmunds avait anticipé 496’628 véhicules vendus entre janvier et mars (-2,3% sur un an et -6,4% par rapport au trimestre précédent).

« Même si les droits de douane sur l’automobile (…) peuvent avoir suscité des achats anticipés de véhicules au premier trimestre, les résultats des trois mois ont largement été tirés par la force des fondamentaux sous-jacents de l’industrie », commentait Jessica Caldwell, analyste chez Edmunds.

Pour autant, ces droits de douane de 25% à partir de mercredi sur tous les véhicules neufs et certaines pièces détachées fabriqués à l’étranger « vont créer des vents contraires pour l’industrie au second trimestre et au-delà », avait-elle relevé.

Jim Farley, patron de Ford, avait estimé en février que ces droits représentaient une catastrophe pour les groupes américains – qui ont des usines au Canada et au Mexique -, tout en provoquant un déséquilibre au profit des constructeurs asiatiques et européens qui importent également aux Etats-Unis.

Selon lui, ils vont générer « beaucoup de coûts et de chaos ».

Le président américain Donald Trump a confirmé la semaine dernière l’instauration de ces tarifs, dont l’ampleur plus vaste qu’anticipé a inquiété les constructeurs américains et fait chuter leurs cours, et ceux de groupes étrangers, en Bourse.

A noter un début d’année « record » pour les véhicules hybrides (+32,9%) et les tout électrique (+11,5%) de Ford, entraînant un bond de 25,5% des véhicules électrifiés avec 73’623 unités vendues.

Ils ont représenté 15% des ventes du groupe, soit trois points de pourcentage de mieux qu’un an plus tôt.

Dans le même temps, les véhicules à moteur à combustion ont régressé de 4,8%, mais ils restent très largement majoritaires avec 427’668 unités vendues sur le trimestre.

Le groupe a signalé les meilleures ventes de pickup sur un premier trimestre en plus de vingt ans (243’317 au total). La famille des F-Series est la plus vendue du pays depuis plusieurs décennies.

Vers 15H55 GMT, l’action du groupe reculait de 0,79% à la Bourse de New York.

Le cabinet spécialisé Edmunds a estimé que les ventes de véhicules neufs devraient augmenter de 1% au premier trimestre aux Etats-Unis, par rapport à la même période de 2024, mais baisser de 8,9% par rapport au dernier trimestre de 2024.

Il a prévu au total 3’826’425 véhicules écoulés par les constructeurs (hors Tesla qui vend directement dans ses propres boutiques), un niveau qui constituerait « les plus importantes ventes de véhicules neufs pour un premier trimestre depuis 2021 ».