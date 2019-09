L'Institut français de civilisation musulmane, centre culturel islamique, a ouvert ses portes jeudi à Lyon. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a salué ce projet pour un "islam ouvert" voué à "combattre les préjugés".

L'IFCM permettra "de faire connaître les cultures, les origines, l'histoire et les traditions de l'islam", a souligné le ministre, évoquant une "initiative essentielle" pour faire front" contre l'obscurantisme.

"Cet espace de connaissance et de respect" correspond à "une vision d'un islam ouvert qui s'inscrit pleinement dans la République", a-t-il encore affirmé devant de nombreux élus et responsables religieux.

L'imposante bâtisse de cinq niveaux et 2700 mètres carrés jouxte désormais la grande mosquée de Lyon dans le VIIIe arrondissement lyonnais. Elle proposera des cours de civilisation musulmane et de langues, des colloques, débats et conférences sur les cultures de l'islam ainsi qu'une programmation artistique et culturelle.

Formation des imams

D'ici la rentrée 2020, elle devrait également proposer un cursus universitaire de "Connaissance de la laïcité" destiné "aux cadres religieux et associatifs", sous l'autorité de l'université Lyon 3 et l'Université catholique de Lyon.

A terme, le recteur de la mosquée de Lyon, Kamel Kabtane, président fondateur de l'IFCM, ambitionne de proposer un diplôme de formation universitaire aux imams.

"Ensemble nous devrions nous donner entre cinq et dix ans pour former nos imams ici, en France, et nulle part ailleurs", a-t-il déclaré. Et d'évoquer la possibilité de proposer d'ici la rentrée 2020 cette formation en théologie musulmane.

Neuer Inhalt Horizontal Line