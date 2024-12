La Banque d’Italie abaisse sa prévision de croissance pour 2024

Keystone-SDA

La Banque d'Italie a abaissé vendredi sa prévision de croissance économique pour 2024, tablant désormais sur 0,7% contre 0,8% auparavant, en raison d'une "croissance plus faible de la demande étrangère".

(Keystone-ATS) L’institution a également revu en baisse ses estimations pour 2025 et 2026, misant sur respectivement 0,7% et 1,2%, contre 0,9% et 1,3% auparavant, en données non corrigées des jours ouvrables.

Le ministre de l’Economie Giancarlo Giorgetti avait assuré dès jeudi que la croissance de l’Italie « pourrait atteindre 0,7% » cette année, mais que cette correction à la baisse n’aurait pas d’impact sur les comptes.

La coalition de droite et d’extrême droite dirigée par Giorgia Meloni avait prévu auparavant une progression du produit intérieur brut (PIB) de 1% pour l’année en cours, malgré une croissance nulle enregistrée au troisième trimestre.

« Nous avons fait des prévisions extrêmement prudentes sur les finances publiques » et « comme nous l’avons fait dans le passé, nous obtiendrons des résultats encore meilleurs qu’annoncé », a affirmé M. Giorgetti.

Rome s’est engagé à ramener le déficit public dès 2026 à 2,8% du PIB, en dessous du plafond de 3% fixé par le pacte de stabilité européen, ce qui laisse peu de marge pour une politique économique expansionniste.

Corrigée des jours ouvrables, la hausse du PIB serait de 0,5% en 2024, 0,8% en 2025 et 1,1% en 2026, a précisé la Banque d’Italie.

Malgré « un environnement de grande incertitude, en particulier sur les politiques commerciales de la nouvelle administration américaine, la croissance de la demande extérieure se consolidera », estime l’institution.

Mais cette hausse sera « bien inférieure à la moyenne des deux décennies précédant la pandémie », ajoute la Banque d’Italie. Après un recul des exportations de 0,3% cette année, elle table sur une hausse de 1,3% en 2025 et de 3,2% en 2026.

L’Italie subit le contrecoup des affres de l’Allemagne, son principal partenaire commercial, qui a tout juste échappé à une récession grâce à une hausse de son PIB de 0,1% au troisième trimestre.

Après la croissance nulle au troisième trimestre, le PIB devrait progresser « à un rythme modéré » au quatrième, estime la Banque d’Italie.

« La croissance pourrait s’accélérer à partir du second semestre de l’an prochain », grâce à la reprise de la consommation et des exportations.

Dans un contexte de ralentissement de l’inflation, la consommation des ménages devrait rester stable en 2024 et croître de 1% en 2025 et 0,9% en 2026.

L’inflation devrait atteindre 1,1% en 2024 et 1,5% en 2025 et 2026.

Début décembre, l’Institut national des statistiques (Istat) avait divisé par deux sa prévision de croissance pour 2024, tablant désormais sur une hausse du PIB de 0,5%, contre 1% estimé juin.