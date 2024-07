La Bourse suisse victime de problèmes techniques

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) La Bourse suisse a résolu les problèmes techniques qui l’ont paralysée une bonne partie de la séance et depuis le négoce a repris son cours, a annoncé mercredi l’exploitant de la place zurichoise SIX.

La Bourse madrilène, qui appartient aussi au groupe helvétique, a également été concernée par ces difficultés.

“Les problèmes techniques avec SIX MDDX ont été résolus” et le négoce des actions, fonds et produits structurés a repris à 14h30, a indiqué SIX dans une note de service. Celui des obligations a redémarré à 15h.

L’opérateur de la place financière suisse a ajouté que “les causes du problème sont analysées”. Selon un porte-parole interrogé par l’agence AWP, l’origine du problème se situe dans une des composantes du système de diffusion des données qui avait cessé de fonctionner. Ces difficultés ont été surmontées grâce à un redémarrage de ce système de données. Une attaque informatique ou une panne suite à une mise à jour défectueuse ont donc pu être exclues, a-t-il ajouté.

Peu après le début du négoce, aucun cours ou indice n’était affiché sur SIX et à la Bourse espagnole SME. En Suisse, le négoce a été arrêté à 10h00, afin de respecter une “égalité de traitement” des participants au marché. En Espagne, le négoce s’est poursuivi. Après une brève reprise à 11h30, le négoce a été à nouveau interrompu à midi sur la place zurichoise.