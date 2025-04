La branche hôtelière d’Aevis Victoria progresse sur trois mois

Keystone-SDA

La division hôtelière du groupe de participations Aevis Victoria, MRH, a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 3,6% au premier trimestre 2025. La société n'a pas publié de montant précis.

(Keystone-ATS) L’augmentation provient d’un meilleur taux d’occupation et d’un chiffre d’affaires par chambre plus élevé, indique un communiqué paru mardi, soulignant les « destinations clés » de Zermatt, Zurich et Londres.

Pour 2025, la direction s’attend à un exercice solide et dit se « concentrer sur des destinations emblématiques, valoriser des actifs hôteliers d’exception et renforcer l’efficacité opérationnelle ». Sur le plan financier, les résultats sont attendus « dans la continuité de 2024 ».